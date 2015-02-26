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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 04:46 BJT

国际油市：油价回落，因美国原油库存不断上升继续向油市施压

* 布兰特和美国原油价差走宽至逾12美元

* 美国原油库存持续增加

路透纽约2月26日 - 原油期货周四大跌，因美国原油库存不断增加向布兰特和美国原油合约施压，且盖过预期需求反弹的提振。

布兰特原油跌幅受限，因预期全球需求不断改善以及忧虑利比亚和俄罗斯地缘政治问题将影响供应，但美国原油周四跌幅超过周三录得的升幅。

4月布兰特原油 下挫1.58美元或2.56%，收报每桶60.05美元，日高在62.63美元。周三布兰特原油劲涨5%。

4月美国原油 下挫2.82美元或5.35%，收报每桶48.17美元，该合约在周三上扬3.47%。

布兰特原油较美国原油CL-LCO1=R溢价周四升至12.06美元，此为2014年1月来最宽水平。

美国政府数据显示，上周美国原油库存增加840万桶，表明库存不断上升。(完)
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