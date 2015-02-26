韩国数据：3月制造业景气判断指数为79，升幅为16个月来最大

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩国央行周五公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标在3月创16个月来最大单月升幅，但未能全数扳回2月录得的跌幅。
韩国央行在声明中称，经季节调整的3月制造业景气判断指数为79，2月为74。3月升幅为2013年11月来最大，但未能全部扳回今年2月录得6点的跌幅。
读数在100以下显示，预期未来一个月业务状况恶化的公司多于预期业务状况将得到改善的公司。但即使在经济好的时候，该指数倾向处于较低位。
央行提供的详细数据显示，未经季调的3月制造商景气判断指数从2月的73跳升至82，3月读数为去年5月来最高，且升幅为2010月3月来最大。
韩国央行称，在2月10-17日向全国23个主要行业逾1,400家制造企业进行访问，完成这次调查。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-