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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 05:16 BJT

韩国数据：3月制造业景气判断指数为79，升幅为16个月来最大

路透首尔2月27日 - 韩国央行周五公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标在3月创16个月来最大单月升幅，但未能全数扳回2月录得的跌幅。

韩国央行在声明中称，经季节调整的3月制造业景气判断指数为79，2月为74。3月升幅为2013年11月来最大，但未能全部扳回今年2月录得6点的跌幅。

读数在100以下显示，预期未来一个月业务状况恶化的公司多于预期业务状况将得到改善的公司。但即使在经济好的时候，该指数倾向处于较低位。

央行提供的详细数据显示，未经季调的3月制造商景气判断指数从2月的73跳升至82，3月读数为去年5月来最高，且升幅为2010月3月来最大。

韩国央行称，在2月10-17日向全国23个主要行业逾1,400家制造企业进行访问，完成这次调查。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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