美国债市：七年期公债标售需求疲弱，得标收益率高于预期

路透纽约2月26日 - 美国财政部数据显示，对于周四标售的290亿美元七年期公债，需求疲弱，导致得标收益率(殖利率)高于预期。

这批定于2022年2月到期的公债得标收益率为1.834%，高于1月上次七年期公债标售的1.590%。

据Tradeweb，在发行前交易(when-issued)市场，交易商预期这次标售的得标收益率约为1.8260%。

投标倍数为2.37，低于1月时的2.50，而且是2013年11月七年期公债标售创下2.36以来的最低水准。(完)

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