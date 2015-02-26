美国债市：七年期公债标售需求疲弱，得标收益率高于预期

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透纽约2月26日 - 美国财政部数据显示，对于周四标售的290亿美元七年期公债，需求疲弱，导致得标收益率(殖利率)高于预期。
这批定于2022年2月到期的公债得标收益率为1.834%，高于1月上次七年期公债标售的1.590%。
据Tradeweb，在发行前交易(when-issued)市场，交易商预期这次标售的得标收益率约为1.8260%。
投标倍数为2.37，低于1月时的2.50，而且是2013年11月七年期公债标售创下2.36以来的最低水准。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛；审校 孙茉莉)
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