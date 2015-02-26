日本数据：1月全国核心CPI较上年同期成长2.2%，略低于市场预估

金属期市：铜价下跌，因中国进口下滑、LME库存增加
“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
路透东京2月27日 - 日本政府周五公布的数据显示，日本1月全国核 心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.2%。 核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值 为较上年同期增长2.3%。 1月扣除食品与能源的核心(core-core)CPI则较上年同期成长2.1%。 东京地区2月核心CPI较上年同期增加2.2%，路透调查预估亦为上升2. 2%。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易
路透5月8日 - 亚洲货币周一小升，中间路线候选人马克龙赢得法国总统大选，击败扬言带领法国退出欧盟的极右派候选人勒庞，令市场如释重负。 法国选举结果激励风险偏好回暖，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨逾0.5%，原油价格上扬逾1%。 继去年英国公投退欧引发全球市场震荡后，马克龙胜选缓解了民粹主义再度震撼上演的疑虑。 韩国大选也很受关注，韩元 在大选前小幅上扬。韩国将在周二举行总统选举，自由派候选人文在寅有望胜出。 在朝鲜加大力度进行核及导弹试验活动之际，文在寅若当选，将结束保守派执政九年的情况。 印度卢比 涨幅居前，得益于股市表现强劲。 印尼卢比 持平，此前印尼央行副总裁Sugeng表示，该行一直在外汇市场进行干预，以遏止卢比劲升。印尼卢比年初至4月中旬攀升2%，此后又掉头下跌0.5%左右。 美国方面，最新数据显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月料将升息，但由于