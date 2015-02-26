美国FED：不太担心美元强势，应尽早缓慢升息--达拉斯联储总裁

费希尔将于下月离职，不会参加下次的利率决策会议。他长期以来一直呼吁美联储开始收紧货币政策。

“我宁愿较早、较慢地升息，而不是较晚、较快地升息，”费希尔表示，“我们不能急踩刹车。”

他补充称，美联储政策正常化的第一步可能是“针对(公债)收益率曲线的短端“。

费希尔表示，作为最后手段，美联储也可以出售最近几年量化宽松过程中购入的大量公债和抵押支持证券(MBS)。

“我的看法是，这将是我们最后才会采取的手段。”

他提醒道，市场对于任何紧缩迹象已非常适应。由于美联储最近几年实行宽松货币政策，股价大幅上涨。

“我们正在驾驶一艘装载着高爆燃料的巨轮，”他说，“我们正在试图尽量缓和地向市场传递这个信息。”(完)