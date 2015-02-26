美国股市：Nasdaq指数恢复近期升势，道指和标普500指数因能源股下跌

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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* 最新一周初请失业金人数上升
* 1月美国CPI按月跌幅创2008年来最大
* 1月耐久财订单好于预期
* Salesforce.com公布业绩和财测后股价上扬
* 道指跌0.1%，标普500指数下滑0.2%，Nasdaq指数涨0.4%
路透纽约2月26日 - 美国股市Nasdaq指数周四恢复近期升势，受科技产业购并消息带动，而标普500指数和道琼工业指数收低，因能源股跟随油价下挫。
Nasdaq指数上涨，令该指数离5,000点大关相差仅约12点，而在2000年3月互联网泡沫高峰时，Nasdaq指数曾触及5,132.52点纪录高位。道指结束连续两日创纪录最高收位的势头。
Avago Technologies 大涨14.7%，报129.25美元，提振Nasdaq指数和标普500指数。Avago Technologies将以每股8美元收购Emulex 交易。Emulex股价暴涨24.7%，报7.93美元。
今日升幅居前的Salesforce.com 攀升11.7%，报70.24美元。云软件公司Salesforce.com公布了季度获利，且上调全年营收预估。
美国股市今年开局迟滞，至2月大幅反弹。在2月，道指和标普500指数势将创下2011年10月来表现最好的一个月，Nasdaq指数可望创2012年1月来最佳月度表现。
“美股在1月和2月初步履蹒跚，但之后企业季重新活化股市涨势，且将市场进一步推高，”波士顿Bolton Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说，“消费者和医疗保健股真的令投资者意外。”
能源股下跌，带动标普500指数和道指走低。标普能源指数 大跌1.8%，因美国原油劲跌5.5%，结算价报每桶48.17美元，受累于美国原油库存不断上升。
道琼工业指数 收低10.15点，或0.06%，至18,214.42点；标准普尔500指数 下跌3.12点，或0.15%，至2,110.74点；Nasdaq指数 上涨20.75点，或0.42%，至4,987.89点。
Nasdaq指数在周三收低，结束之前的10日连涨。
汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第四季盈利增长6.8%，高于1月1日时预期仅4.2%的升幅。
苹果跳升1.3%，报130.41美元，苹果公布将在3月9日举行发布会，市场翘首以待的新Apple Watch料将在该发布会后一个月上市。
美国经济数据良莠不齐。1月美国消费者物价指数(CPI)按月跌幅为2008年来最大，因汽油价格下跌，而最新一周初请失业金人数攀升，1月耐久财订单上升。物价下跌可能为美联储谨慎维持低利率在较长时间提供了回旋余地。
根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为64亿股，低于本月迄今日成交均值约68亿股。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,646和1,387股，比率为1.19:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,522和1,192股，比率为1.28:1。
41只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低；125只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，20只触及新低。
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