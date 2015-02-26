美国债市：2月25日当周外国央行增持美国公债，但减持机构债--FED

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透纽约2月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
截至2月25日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少19.55亿美元，至3.266兆(万亿)美元。
外国央行持有的美国公债当周增加7.53亿美元，至2.939兆美元。
外国央行持有的美国机构债当周减少30.22亿美元，至2,829.05亿美元。
如欲查看美联储报告全文，请点选：here (完)
(编译 孙茉莉; 审校 许娜)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。