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债券 | 2015年 2月 27日 星期五 06:36 BJT

美国债市：2月25日当周外国央行增持美国公债，但减持机构债--FED

路透纽约2月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至2月25日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少19.55亿美元，至3.266兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加7.53亿美元，至2.939兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少30.22亿美元，至2,829.05亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：here (完)

(编译 孙茉莉; 审校 许娜)
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