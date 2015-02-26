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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.39 -0.28 -0.74 694161

搜狐 53.18 +1.52 +2.94 354247

网易 104.74 +2.76 +2.71 683093

百度 205.88 +2.35 +1.15 2718328

台湾

台湾积体电路 24.68 -0.36 -1.44 1418789

联电 2.52 -0.02 -0.79 64235

日月光 7.17 -0.25 -3.37 710821

矽品精密 9.09 +0.03 +0.33 1338668

和信超媒体 0.81 -0.00 -0.01 32262

友达 5.26 -0.08 -1.50 268125

中华电信 31.39 +0.01 +0.03 31083

台湾国际航电 49.43 -0.02 -0.04 1051341

香港

中国移动 68.61 +0.47 +0.69 179129

中国联通 16.61 +0.01 +0.06 41171

中国电信 64.58 +0.55 +0.86 7001

中芯国际 4.32 -0.10 -2.26 8817

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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