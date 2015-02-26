《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.39 -0.28 -0.74 694161
搜狐 53.18 +1.52 +2.94 354247
网易 104.74 +2.76 +2.71 683093
百度 205.88 +2.35 +1.15 2718328
台湾
台湾积体电路 24.68 -0.36 -1.44 1418789
联电 2.52 -0.02 -0.79 64235
日月光 7.17 -0.25 -3.37 710821
矽品精密 9.09 +0.03 +0.33 1338668
和信超媒体 0.81 -0.00 -0.01 32262
友达 5.26 -0.08 -1.50 268125
中华电信 31.39 +0.01 +0.03 31083
台湾国际航电 49.43 -0.02 -0.04 1051341
香港
中国移动 68.61 +0.47 +0.69 179129
中国联通 16.61 +0.01 +0.06 41171
中国电信 64.58 +0.55 +0.86 7001
中芯国际 4.32 -0.10 -2.26 8817
(完)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-