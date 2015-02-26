日韩经济指标预测--2月27日-3月6日****

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日当周 2月26日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +0.4% +0.4% (较上年同期) -4.1% -3.4% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 +2.3% +2.5% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 1月 1.15 1.15 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本工业生产 1月初值 +2.7% +0.8% 一个月预估值 -- +6.3% 两个月预估值 -- -1.8% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -1.3% +0.2% 2月27日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.5% 房屋开工(较上年同期) -11.3% -14.7% 3月2日当周 3月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -- -0.7% 进口(较上年同期) -- -11.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差54.0 -- 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,621.9 2300 韩国经常帐(亿美元) 1月 -- 盈余76.6 2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- +3.0% (较上年同期) -- +0.4% 服务业产出(较前月) -- 持平 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +5.5% 3月2日(一) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 51.5 -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 2月 -- 51.1 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.8% 3月3日(二) 0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- +0.5% 3月4日(三) 暂无重要经济指标公布 3月5日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,611 3月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.5 领先指标(较前月) -- +1.5(完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-