基金产业：2月25日当周美国应税债券基金连续第八周资金净流入--理柏

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透纽约2月26日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，截止2月25日当周美国基金投资者向应税债券基金注资41亿美元，这是连续第八周净流入。
风险较高的高收益债券基金吸引了11亿美元资金，需求为连续第五周增加。股票基金流入15亿美元，为连续第三周资金净流入。股票共同基金流入8.99亿美元，股票上市交易基金(ETF)吸引到6.05亿美元流入。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。