版本:
中国
债券 | 2015年 2月 27日 星期五 06:55 BJT

基金产业：2月25日当周美国应税债券基金连续第八周资金净流入--理柏

路透纽约2月26日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，截止2月25日当周美国基金投资者向应税债券基金注资41亿美元，这是连续第八周净流入。

风险较高的高收益债券基金吸引了11亿美元资金，需求为连续第五周增加。股票基金流入15亿美元，为连续第三周资金净流入。股票共同基金流入8.99亿美元，股票上市交易基金(ETF)吸引到6.05亿美元流入。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐