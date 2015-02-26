澳新经济指标预测--2月27日-3月6日****

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日当周 2月27日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 1月 -- 30.4% 企业活动指数 -- 37.3% 0030 澳洲民间部门信贷 1月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 3月2日当周 3月1日(日) 2145 新西兰贸易条件 第四季 -3.0% -4.4% 2230 澳洲AIG制造业指数 2月 -- 49 3月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指数 2月 -- +0.1% 3月2日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- -1.9% 0030 澳洲企业库存 第四季 -- +0.7% 0030 澳洲企业获利 第四季 -- +0.5% 企业税前获利 -- +10.2% 3月3日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 -- -3.3% 民间建筑许可 -- 持平 0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第四季 -- 赤字125 0330 澳洲央行利率决定 3月 -- 2.25% 2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 49.9 3月4日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.7% 3月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 -- +0.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 -- 逆差4.36 2230 澳洲AIG建筑指数 2月 -- 46 3月6日(五) 暂无重要数据
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-