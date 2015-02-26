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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 06:51 BJT

****澳新经济指标预测--2月27日-3月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    2月23日当周
    
    2月27日(五)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　   1月            --       30.4%
                             企业活动指数                       　　   --       37.3%
    0030 澳洲民间部门信贷                               1月          +0.5%      +0.5%
             房屋信贷                                                  --       +0.6%
    
    3月2日当周
    
    3月1日(日)
    2145 新西兰贸易条件                               第四季         -3.0%      -4.4%
    2230 澳洲AIG制造业指数                              2月            --          49
    
    3月1-2日
    2330 澳洲TD-MI通胀指数                              2月            --       +0.1%
    
    3月2日(一)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        1月            --       -1.9%
    0030 澳洲企业库存                                第四季            --       +0.7%
    0030 澳洲企业获利                                第四季            --       +0.5%
             企业税前获利                                              --      +10.2%
    
    3月3日(二)
    0030 澳洲建筑许可                                   1月            --       -3.3%
             民间建筑许可                                              --        持平
    0030 澳洲经常帐(亿澳元)                          第四季            --     赤字125
    0330 澳洲央行利率决定                               3月            --       2.25%
    2230 澳洲AIG服务业指数                              2月            --        49.9
    
    3月4日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季)               第四季            --       +0.3%
                          (较上年同期)                                 --       +2.7%
    
    3月5日(四)
    0030 澳洲零售销售(较上月)                           1月            --       +0.2%
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  1月            --    逆差4.36
    2230 澳洲AIG建筑指数                                2月            --          46
    
    3月6日(五)
    暂无重要数据
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