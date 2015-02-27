希腊经济：脆弱的复苏今年面临风险--央行总裁

希腊去年恢复经济成长。之前六年希腊经济衰退，每四个人有一人失业，生活水平下降，贫穷问题恶化。

希腊央行预计今年经济继续成长，且在明年增速。不过，史托纳拉斯补充说，希腊政府首先要和债权人完成债务磋商，且采取一套主要落实结构性改革的全国经济增长政策。

“相对近年希腊社会代价高昂的经济改革，这些改革规模小得多，且成本低，”他说，“如果我们尽本份履行我们的承诺，将可预期我们的伙伴会重申他们的决定...将考虑进一步措施缓解希腊债务负担。”

史托纳拉斯也吁请希腊政府检讨税务豁免和税务优惠待遇，并完成重大私有化计划，以提振投资；他称税务检讨可望降低整体的税率。。

史托纳拉斯表示，希腊银行业资本充足，但面临坏账高企和过去几个月流动性“非常紧张”但仍不能从货币市场融资的双重挑战。

他敦促希腊政府履行和欧元区达成的债务协议，令欧洲央行撤回在本月稍早取消向希腊银行业提供援助资金的决定。(完)