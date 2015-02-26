美国与加拿大经济指标预测--2月27日-3月6日****

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月23日当周
2月27日(五)
1330 美国实质GDP环比年率 第四季修正值 +2.1% +2.6%
GDP最终销售 +1.6% +1.8%
GDP消费支出 -- +4.3%
GDP隐性平减指数 持平 -0.1%
核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 -0.5% -0.5%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 58.0 59.4
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 94.0 93.6
现况指数 103.0 103.1
预期指数 87.8 87.5
1500 美国成屋待完成销售指数 1月 -- 100.7
指数变动(较前月) +2.0% -3.7%
3月2日当周
3月2日(一)
1330 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- -0.1%
个人所得(较前月) +0.4% +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.7%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字84.0
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 2月 -- 51.0
1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 54.3
1500 美国建筑支出(较前月) 1月 +0.3% +0.4%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 53.4 53.5
就业指数 -- 54.1
新订单指数 -- 52.9
投入物价指数 34.0 35.0
1800 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月 -- +0.7%
3月3日(二)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.7%
GDP环比年率 第四季 -- +2.8%
GDP(较前月) 12月 -- -0.2%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.6%
(较上年同期) -- -0.5%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 2月 -- 671.1
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 2月 1,680 1,666
3月4日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加21.1 增加21.3
1445 美国Markit综合PMI 2月终值 -- 56.8
Markit服务业PMI -- 57.0
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 2月 56.5 56.7
企业活动指数 60.9 61.5
就业指数 -- 51.6
新订单指数 -- 59.5
价格指数 -- 45.5
1500 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75%
3月5日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 5.304
1330 美国劳工成本 第四季修正值 +3.1% +2.7%
非农生产率环比年率 -2.3% -1.8%
1500 美国耐久财订单(较上月) 1月修正值 -- 2.8%
扣除运输的耐久财订单 -- 0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- 3.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- 0.6%
1500 美国工厂订单(较上月) 1月 -0.6% -3.4%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 42.6
经季节调整的PMI -- 45.4
3月6日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加24.3 增加25.7
民间就业岗位(万个) 增加23.2 增加26.7
制造业就业岗位(万个) 增加1.7 增加2.2
政府就业岗位(万个) -- 减少1.0
失业率 5.6% 5.7%
平均时薪 +0.2% +0.5%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.9%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差430 逆差466
1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -- +7.7%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 -- 逆差6.5
出口(亿加元) -- 440.6
进口(亿加元) -- 447.0
1330 加拿大劳动生产率(较上季) 第四季 -- +0.1%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加150 增加147.5 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张明钧)
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