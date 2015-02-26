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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 07:37 BJT

巴股业绩：淡水河谷去年全年获利逊于预期，股价一度重挫5%

路透里约热内卢2月26日 - 巴西淡水河谷 周四股价一度重挫5%，受铁矿石价格和巴西货币走软所累，淡水河谷全年净收入远低于分析师预期。

淡水河谷作为全球第一大铁矿石生产商，其在澳洲的产量增加的同时，全球最大的铁矿石市场--中国经济增长则在减慢，铁矿石价格腰斩损及淡水河谷。

淡水河谷全年净收入为6.57亿美元，据路透调查分析师原预期为25亿美元。

虽铁矿石和镍高产，但公司获利和现金流的大幅减少令淡水河谷颇感压力，不得不出售资产为关键项目融资，以力保不要被必和必拓 和力拓 等竞争对手抢走市场份额。淡水河谷周四表示，将增加出售资产的步伐以充盈现金。

受资产减记和铁矿石价格下滑影响，淡水河谷第四季净亏18.5亿美元，远逊于预期，这亦严重影响到全年业绩。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
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