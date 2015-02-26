巴股业绩：淡水河谷去年全年获利逊于预期，股价一度重挫5%

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透里约热内卢2月26日 - 巴西淡水河谷 周四股价一度重挫5%，受铁矿石价格和巴西货币走软所累，淡水河谷全年净收入远低于分析师预期。
淡水河谷作为全球第一大铁矿石生产商，其在澳洲的产量增加的同时，全球最大的铁矿石市场--中国经济增长则在减慢，铁矿石价格腰斩损及淡水河谷。
淡水河谷全年净收入为6.57亿美元，据路透调查分析师原预期为25亿美元。
虽铁矿石和镍高产，但公司获利和现金流的大幅减少令淡水河谷颇感压力，不得不出售资产为关键项目融资，以力保不要被必和必拓 和力拓 等竞争对手抢走市场份额。淡水河谷周四表示，将增加出售资产的步伐以充盈现金。
受资产减记和铁矿石价格下滑影响，淡水河谷第四季净亏18.5亿美元，远逊于预期，这亦严重影响到全年业绩。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-