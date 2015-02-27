英国央行：下一步货币政策行动可能是升息--副总裁夏菲克

路透伦敦2月26日 - 英国央行副总裁夏菲克(Minouche Shafik)周四表示，该行下一步货币政策行动可能是升息，因为大幅推低通胀率的各项因素基本上都是暂时性的。

“在我看来，央行下一步最有可能采取的货币政策举措是逐步地、有限制地上调利率，”夏菲克在演讲中表示。

“现在英国经济的基本状况是，内需预计将继续稳健上升，促进薪资加速上涨--这一趋势已初见端倪，并推动通胀率重返目标水平。”

他的此番讲话呼应了最近发表过讲话的其他高层央行官员的观点，其中包括央行总裁卡尼。

英国1月消费者通胀率降至0.3%，从而推后了外界对英国央行升息时间的预期，并点燃了是否有必要降息的讨论。

夏菲克的讲话主要集中于英国央行与金融市场的关系。她在讲话中表示，如果经济中的闲置产能缩减速度超过预期，央行可能较预期更快升息；而如果低通胀状况出现自我强化的苗头，央行也可能降息。

她还说，英国央行将来需要卖出它在金融危机之后买进的公债。

“不过这至少要等到银行利率达到一定水平，在需要采取更多刺激措施的情况下可以大幅下调的时候，”夏菲克说。