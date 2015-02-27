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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 23:04 BJT

表格：美国1月成屋待完成销售指数较上月增长1.7%，预估为增长2.0%

路透2月27日 - 全美不动产协会(NAR)周五公布，美国1月成屋待完成销售指数较上月增长1.7%，至104.2，预估为上升2.0%。

美国1月成屋待完成销售较2014年1月增长8.4%。

1月 12月修正值 12月前值 14年1月 指数 104.2 102.5 100.7 96.1

1月 12月修正值 12月前值 15年1月/14年1月 变动(%) 1.7 -1.5 -3.7 8.4 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红 审校 李军)
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