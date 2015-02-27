《焦点》欧洲股市创几十年来最佳开局，市场发出修正警讯

**“危险信号”**

STOXX 600指数的相对强弱指标(RSI)达到了79，这是2005年2月以来的最高水平。RSI等于或高于70，就显示市场过热，通常会随之出现回调。

同时，Euro STOXX 50波动率指数 自1月中旬触及顶点之后下降了45%，显示投资者在减少对冲。该指数用于衡量防范市场下滑的成本。

“隐含波动率价格的及成交量都在直线下降，这是危险信号。在达成希腊协议之后，人们正在取消投资组合保护措施，”技术分析公司Day By Day的主管Valerie Gastaldy表示，她所说的希腊协议的是欧元区决定延长对希腊的贷款协定。

尽管欧洲企业获利多年停滞后呈现初步回升，但STOXX 600基于未来12个月预估获利的市盈率高达16倍，是2004年初以来的最高水平，并且远高于11.8倍的10年平均值。

“虽然获利前景在改善，但偏高的估值令人担忧，”法国企业与投资银行Natixis的股票策略师Benoit Peloille表示，“宏观数据稍微令人失望，或者出现关于希腊问题的负面消息，就可能足以触发股市回调。”

最近几个月，欧元区经济数据均优于预期，而美国数据则令人失望，驱动投资从美国流向欧洲。

根据两个得到广泛采用的花旗集团指数，欧元区与美国的经济意外差距现在已经到了顶点，这通常预示情况将出现反转，随后美国数据优于预期的情况料将开始多于欧元区。

“这并不会破坏中长期的正面趋势，(但)可能表明最强势头已经过去了。”摩根大通资产管理的Schowitz表示。

2015年欧洲各股市的表现：link.reuters.com/pap87v

2015年各类资产表现：link.reuters.com/gap87v

欧洲股市市盈率：link.reuters.com/zap87v

欧美经济意外对比：link.reuters.com/xuq24w

(完)