《焦点》欧洲股市创几十年来最佳开局，市场发出修正警讯

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
**“危险信号”**
STOXX 600指数的相对强弱指标(RSI)达到了79，这是2005年2月以来的最高水平。RSI等于或高于70，就显示市场过热，通常会随之出现回调。
同时，Euro STOXX 50波动率指数 自1月中旬触及顶点之后下降了45%，显示投资者在减少对冲。该指数用于衡量防范市场下滑的成本。
“隐含波动率价格的及成交量都在直线下降，这是危险信号。在达成希腊协议之后，人们正在取消投资组合保护措施，”技术分析公司Day By Day的主管Valerie Gastaldy表示，她所说的希腊协议的是欧元区决定延长对希腊的贷款协定。
尽管欧洲企业获利多年停滞后呈现初步回升，但STOXX 600基于未来12个月预估获利的市盈率高达16倍，是2004年初以来的最高水平，并且远高于11.8倍的10年平均值。
“虽然获利前景在改善，但偏高的估值令人担忧，”法国企业与投资银行Natixis的股票策略师Benoit Peloille表示，“宏观数据稍微令人失望，或者出现关于希腊问题的负面消息，就可能足以触发股市回调。”
最近几个月，欧元区经济数据均优于预期，而美国数据则令人失望，驱动投资从美国流向欧洲。
根据两个得到广泛采用的花旗集团指数，欧元区与美国的经济意外差距现在已经到了顶点，这通常预示情况将出现反转，随后美国数据优于预期的情况料将开始多于欧元区。
“这并不会破坏中长期的正面趋势，(但)可能表明最强势头已经过去了。”摩根大通资产管理的Schowitz表示。
2015年欧洲各股市的表现：link.reuters.com/pap87v
2015年各类资产表现：link.reuters.com/gap87v
欧洲股市市盈率：link.reuters.com/zap87v
欧美经济意外对比：link.reuters.com/xuq24w
(完)
(编译 张涛/孙茉莉；审校 张明钧)
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路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美