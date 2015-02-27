《全球重要经济事件一览表》--2月27日-3月6日

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2月27日(五)
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联邦联储银行总裁杜德利与美联储副主席费舍尔、前美联储主席贝南克、日本央行副总裁中曾宏参加由芝加哥大学布斯商学院的全球市场倡议所赞助的美国货币政策论坛2015年度大会。
纽约--欧盟金融服务执委希尔在美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)会议上发言，讨论欧洲投资与增长策略(1800)。
纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一场名为“庞大资产负债表下的中央银行”的讨论会(1830)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本记者俱乐部发表演说(0330)。
卢布尔雅那--法国财长萨潘会见斯洛文尼亚财长Dusan Mramor(1300)。
维也纳--法国财长萨潘会见奥地利央行总裁诺沃特尼(0700)。
3月2日(一)
暂无重要经济事件。
3月3日(二)
悉尼--澳洲央行举行议息会议。(0330)
3月4日(三)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦接受公民预算委员会(CBC)颁发的奖章，并在颁奖晚宴上致辞(0100)。
美国森林湖--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在森林湖Lake Bluff扶轮社2015年经济早餐会上，就当前经济状况与货币政策发表演说(1400)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在由Central Exchange举办的活动中，就美国经济发表演说(1800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至3月5日)。
渥太华--加拿大央行宣布政策利率(1500)。
东京--日本财务省财务官山崎达雄在一项主题为“全球经济：我们对美国货币政策正常化做好充分准备了吗？”的座谈会中发表演说(0500)。
3月5日(四)
塞浦路斯--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决议并召开记者会。
美国德州--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在该行厄尔巴索分行主办的社区论坛上发表演说(0000)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在高盛第10届全球宏观经济年会上讲话(0130)。
渥太华--人力网络大会(至3月7日)，加拿大财长奥利佛为主要发言嘉宾。
日本群马县--日本央行审议委员木内登英发表讲话。
3月6日(五)
檀香山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(0415)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 许娜)