《中国重要政经日程》--2月27日

台湾债市：10年公债殖利率早盘走低，30年长端殖利率下跌且资金充沛
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
==========================今日重要政经日程==========================
2/27（周五）
--由中国社会科学院经济学部主办、工业经济研究所承办的经济学部“2015年经济形势座谈会”将于27-28日在北京举行。
--上午10时 农业部新闻办公室举行发布会，向媒体介绍土地承包经营权确权登记颁证试点工作有关情况。
--上午10时 国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，请国务院行政审批制度改革工作领导小组办公室负责人吴知论、国家税务总局副局长解学智、国家工商总局副局长刘玉亭介绍深化简政放权、处理好政府与市场关系有关工作情况。
==========================近期重要政经日程==========================
*2/28(周六)
--亚布力中国企业家论坛第十五届年会定于2月28-3月2日期间在黑龙江亚布力召开。
3/3(周二)
--全国政协十二届三次会议在北京召开。
3/5(周四)
--十二届全国人大三次会议在北京召开。
3/21（周六）
--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕)
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
路透墨尔本5月23日 - 伦敦期铜周二守在三周高位附近，因美元下跌，市场焦点转向中国即将公布的月度贸易数据细项。 0135GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨5,706美元。上日小幅收高，盘中并曾触及5月3日以来最高位5,720美元。 上海期货交易所期铜 涨0.5%至每吨46,050元人民币(6,687美元)。 LME期锌 和期铅 分别涨0.7%和1%，受钢铁的正面基调 支撑。之前中国承诺关停污染环境的工厂。 现货铅较三个月期铅从4月末的溢价34.50美元降至隔夜的贴水23.25 美元，为2014年7月以来最阔正价差，可能意味着LME交易所仓库会有大量 金属入库。 欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元 汇率“过于疲弱”。 周二公布的一项民间调查显示，5月经季节调整的Markit/日经日本制 造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0，4月终值为52
路透台北5月23日 - 台币兑美元周二早盘微幅升值，表现大致与新兴亚洲货币同步。昨日带动台币大幅走升的海外NDF美元/台币换汇点折价幅度，则较上日略有收敛。