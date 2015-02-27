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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 08:36 BJT

《中国重要政经日程》--2月27日

==========================今日重要政经日程==========================

2/27（周五）

--由中国社会科学院经济学部主办、工业经济研究所承办的经济学部“2015年经济形势座谈会”将于27-28日在北京举行。

--上午10时 农业部新闻办公室举行发布会，向媒体介绍土地承包经营权确权登记颁证试点工作有关情况。

--上午10时 国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，请国务院行政审批制度改革工作领导小组办公室负责人吴知论、国家税务总局副局长解学智、国家工商总局副局长刘玉亭介绍深化简政放权、处理好政府与市场关系有关工作情况。

==========================近期重要政经日程==========================

*2/28(周六)

--亚布力中国企业家论坛第十五届年会定于2月28-3月2日期间在黑龙江亚布力召开。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

3/21（周六）

--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕)
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