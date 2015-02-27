《中国重要政经日程》--2月27日

金属期市：伦敦期铜持稳近三周高位，因美元走弱；关注中国数据

路透墨尔本5月23日 - 伦敦期铜周二守在三周高位附近，因美元下跌，市场焦点转向中国即将公布的月度贸易数据细项。 0135GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨5,706美元。上日小幅收高，盘中并曾触及5月3日以来最高位5,720美元。 上海期货交易所期铜 涨0.5%至每吨46,050元人民币(6,687美元)。 LME期锌 和期铅 分别涨0.7%和1%，受钢铁的正面基调 支撑。之前中国承诺关停污染环境的工厂。 现货铅较三个月期铅从4月末的溢价34.50美元降至隔夜的贴水23.25 美元，为2014年7月以来最阔正价差，可能意味着LME交易所仓库会有大量 金属入库。 欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元 汇率“过于疲弱”。 周二公布的一项民间调查显示，5月经季节调整的Markit/日经日本制 造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0，4月终值为52