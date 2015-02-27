金砖国家：2月26日股汇市收盘纵览

路透2月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月26日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘微升至993.82点，上日报992.80点。
中国股市：沪综指收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘
中国汇市：人民币小幅收升，中资大行结汇盘令汇价坚守
香港股市：恒指略微收升，追随内地市场涨势
============================================================================
巴西股市：矿产业巨擘淡水河谷 表现疲弱，拖累大盘下滑。巴西指标股指Bovespa指数 跌0.1%，收报51,760.54点。淡水河谷下跌3.87%，受累于铁矿石价格下挫。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报2.8845/52，上日收报2.8666/81。
============================================================================
南非股市：小幅收高，金价上涨助推Gold Fields 涨势，带动大盘上扬，同时英美烟草 在公布全年营收增加之后刷新纪录高位。指标Top-40绩优股指数 收高0.28%报47,161点，综合指数 涨0.21%报53,331点。
南非汇市：兰特转升为跌，跟随欧元兑美元走软之势
=========================================================================
印度股市：下滑将近1%，受电脑软件股获利了结拖累，同时2月衍生品合约到期，且周六联邦预算公布前市场心态谨慎，亦拖累人气。指标BSE指数 收跌0.9%至28,746.65点，NSE指数 下跌0.95%至8,683.85点。
印度汇市：卢比兑美元走强至61.75/76卢比，受外资流入推动，但月底石油企业的美元需求限制卢比涨幅。上日卢比收在61.9650/9750。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨3.18%至911.980点；MSCI明晟俄罗斯指数 亦升2.59%至496.69点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.39%至61.150卢布；卢布兑欧元 上升1.62%至68.610卢布。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)