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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--3月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段         预估值       前值    
    3月2日(一)
    0000  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        1月            --        -1.9%
    0000  韩国汇丰/Markit制造业PMI                       2月            --         51.1
    0030  澳洲企业库存                                第四季          +0.1%       +0.7%
    0030  澳洲企业获利                                第四季          +0.3%       +0.5%
              企业税前获利                                              --       +10.2%
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                  2月            --         51.5

    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                 2月          +0.3%       +0.3%
                             (较上年同期)                             +6.1%       +6.8%
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                  2月           47.0        48.2
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                    2月           50.3        49.9
    0850  法国Markit制造业PMI                            2月           47.7        47.7
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                        2月           50.9        50.9
    0900  欧元区Markit制造业PMI                      2月终值           51.1        51.1
    0900  意大利失业率                                   1月          12.9%       12.9%
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                         1月        增加9.0    增加5.78
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                          　    增加17   增加16.12
             抵押贷款批准件数(千件)                                    6.10      60.275
             M4货供额(较前月)                                           --        +0.1%
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                       2月          53.4         53.0
    1000  欧元区HICP(较上年同期)                     2月初值          -0.4%       -0.6%
    1000  欧元区失业率                                   1月          11.4%       11.4%
    1330  美国实质个人支出(较前月)                       1月            --        -0.1%
                  个人所得(较前月)                                    +0.4%       +0.3%
              核心PCE物价指数(较前月)                                 +0.1%        持平
                             (较上年同期)                               --        +1.3%
                      PCE物价指数(较前月)                               --        -0.2%
                                 (较上年同期)                           --        +0.7%
    1330  加拿大经常帐(亿加元)                         第四季        赤字125   赤字84.0
    1430  加拿大RBC制造业PMI(经季节调整)                 2月            --         51.0
    1445  美国Markit制造业PMI                         2月终值           --         54.3
    1500  美国建筑支出(较前月)                           1月          +0.3%       +0.4%
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                 2月           53.1        53.5
                                     就业指数                          54.0        54.1
                                     新订单指数                         --         52.9
                                     投入物价指数                      37.0        35.0
    1800  美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月           --        +0.7%
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                2月            --        +0.3%
                               (较上年同期)                             --        +0.8%
    
        
    附：主要国家2月27日及3月1日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值       预估值
    
    2月27日(五)
    0000  新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　   1月           34.4       --       
                              企业活动指数                       　　  40.9       --
    0005  英国GfK消费者信心指数                          2月           正1        正2         
    0030  澳洲民间部门信贷                               1月          +0.5%      +0.5%      
              房屋信贷                                                +0.6%       --   
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                       1月         +27.5%       --       
              房屋开工(较上年同期)                                   -13.0%     -11.3%
    0700  德国进口物价(较前月)                           1月          -0.8%      -1.0%      
                      (较上年同期)                                    -4.4%      -4.6%      
    0745  法国消费者支出(较前月)                         1月          +0.6%      -0.5%      
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月          -0.9%        --       
    0800  瑞士KOF领先指标                                2月           90.1       90.0      
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            2月初值        +0.3%       持平      
                                   (较上年同期)                       -0.2%      -0.5%      
                 消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.3%      -0.2%      
                                     (较上年同期)                     +0.1%      -0.3%      
    1300  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月初值        +0.9%      +0.7%      
                              (较上年同期)                            +0.1%      -0.2%      
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       +1.0%      +0.7%      
                                   (较上年同期)                       -0.1%      -0.4%      
    1330  美国实质GDP环比年率                         第四季修正值    +2.2%      +2.1%      
          GDP最终销售                                                 +2.1%      +1.6%      
          GDP消费支出                                                 +4.2%        --       
          GDP隐性平减指数                                             +0.1%      持平      
          核心PCE物价指数                                             +1.1%      +1.1%      
          个人消费支出(PCE)物价指数                                   -0.4%      -0.5%      
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  2月           45.8       58.0      
    1500  美国路透/密西根大学消费者信心指数             2月终值        95.4       94.0      
                                   现况指数                           106.9      103.0      
                                   预期指数                              88       87.8      
    1500  美国成屋待完成销售指数                         1月          104.2        --       
                        指数变动(较前月)                              +1.7%      +2.0%
    
    3月1日(日)
    0000  韩国出口(较上年同期)                        2月初值         +3.4%      -1.8%
              进口(较上年同期)                                       -19.6%     -11.7%
              贸易收支(亿美元)                                       顺差77   顺差54.0
    2145  新西兰贸易条件                               第四季         -1.9%      -3.0% 
    2230  澳洲AIG制造业指数                              2月          45.4         --
    2300  韩国经常帐(亿美元)                             1月        盈余107.3  盈余76.6
    2300  韩国工业生产(较前月)                           1月          -3.7%       +0.1%
                      (较上年同期)                                    +1.8%       +0.4%
              服务业产出(较前月)                                      -0.4%        --
    2330  澳洲TD-MI通胀指数(较前月)                      2月           持平        --
    2350  日本企业资本支出(较上年同期)                 第四季         +2.8%       --
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