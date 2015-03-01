主要国家经济指标预测--3月2日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- -1.9% 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 2月 -- 51.1 0030 澳洲企业库存 第四季 +0.1% +0.7% 0030 澳洲企业获利 第四季 +0.3% +0.5% 企业税前获利 -- +10.2% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 51.5 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +6.1% +6.8% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 47.0 48.2 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 50.3 49.9 0850 法国Markit制造业PMI 2月 47.7 47.7 0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月 50.9 50.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 51.1 51.1 0900 意大利失业率 1月 12.9% 12.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 增加9.0 增加5.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加17 增加16.12 抵押贷款批准件数(千件) 6.10 60.275 M4货供额(较前月) -- +0.1% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 53.4 53.0 1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -0.4% -0.6% 1000 欧元区失业率 1月 11.4% 11.4% 1330 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- -0.1% 个人所得(较前月) +0.4% +0.3% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) -- +1.3% PCE物价指数(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.7% 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字125 赤字84.0 1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 2月 -- 51.0 1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 54.3 1500 美国建筑支出(较前月) 1月 +0.3% +0.4% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 53.1 53.5 就业指数 54.0 54.1 新订单指数 -- 52.9 投入物价指数 37.0 35.0 1800 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月 -- +0.7% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.8% 附：主要国家2月27日及3月1日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月27日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 1月 34.4 -- 企业活动指数 40.9 -- 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 正1 正2 0030 澳洲民间部门信贷 1月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 +0.6% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 +27.5% -- 房屋开工(较上年同期) -13.0% -11.3% 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -0.8% -1.0% (较上年同期) -4.4% -4.6% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 +0.6% -0.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.9% -- 0800 瑞士KOF领先指标 2月 90.1 90.0 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.3% 持平 (较上年同期) -0.2% -0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% -0.2% (较上年同期) +0.1% -0.3% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.9% +0.7% (较上年同期) +0.1% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.0% +0.7% (较上年同期) -0.1% -0.4% 1330 美国实质GDP环比年率 第四季修正值 +2.2% +2.1% GDP最终销售 +2.1% +1.6% GDP消费支出 +4.2% -- GDP隐性平减指数 +0.1% 持平 核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4% -0.5% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 45.8 58.0 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 95.4 94.0 现况指数 106.9 103.0 预期指数 88 87.8 1500 美国成屋待完成销售指数 1月 104.2 -- 指数变动(较前月) +1.7% +2.0% 3月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 +3.4% -1.8% 进口(较上年同期) -19.6% -11.7% 贸易收支(亿美元) 顺差77 顺差54.0 2145 新西兰贸易条件 第四季 -1.9% -3.0% 2230 澳洲AIG制造业指数 2月 45.4 -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 1月 盈余107.3 盈余76.6 2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -3.7% +0.1% (较上年同期) +1.8% +0.4% 服务业产出(较前月) -0.4% -- 2330 澳洲TD-MI通胀指数(较前月) 2月 持平 -- 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 +2.8% --
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率