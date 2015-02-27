香港个股：碧桂园将发行五年期9亿美元优先票据，年息率为7.5%

台湾债市：10年公债殖利率早盘走低，30年长端殖利率下跌且资金充沛
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
路透香港2月27日 - 中国房地产商--碧桂园周五宣布，将发行9亿美元2020年到期的优先票据，年息率为7.5%，公司拟将所筹资用作为现有债务再融资。
公司的声明称，该批票据将于2020年3月到期，每半年付息一次，并将在新加坡交易所上市。
碧桂园预期在扣除费用及开支后，所得净额约8.88亿美元，拟用作为公司于2011年发行、2018年到期的9亿美元优先票据再融资，该批票据年息率11.125%；以及其他现有债务再融资。
2020年票据暂时获标准普尔评为BB+、穆迪Ba2及惠誉BB+的评级。
摩根大通、高盛、汇丰、德意志、里昂证券及永隆银行为票据发行之联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
碧桂园周四收报3.11港元，过去一个月下跌约1.3%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
路透墨尔本5月23日 - 伦敦期铜周二守在三周高位附近，因美元下跌，市场焦点转向中国即将公布的月度贸易数据细项。 0135GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨5,706美元。上日小幅收高，盘中并曾触及5月3日以来最高位5,720美元。 上海期货交易所期铜 涨0.5%至每吨46,050元人民币(6,687美元)。 LME期锌 和期铅 分别涨0.7%和1%，受钢铁的正面基调 支撑。之前中国承诺关停污染环境的工厂。 现货铅较三个月期铅从4月末的溢价34.50美元降至隔夜的贴水23.25 美元，为2014年7月以来最阔正价差，可能意味着LME交易所仓库会有大量 金属入库。 欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元 汇率“过于疲弱”。 周二公布的一项民间调查显示，5月经季节调整的Markit/日经日本制 造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0，4月终值为52
路透台北5月23日 - 台币兑美元周二早盘微幅升值，表现大致与新兴亚洲货币同步。昨日带动台币大幅走升的海外NDF美元/台币换汇点折价幅度，则较上日略有收敛。