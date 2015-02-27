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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 08:46 BJT

香港个股：碧桂园将发行五年期9亿美元优先票据，年息率为7.5%

路透香港2月27日 - 中国房地产商--碧桂园周五宣布，将发行9亿美元2020年到期的优先票据，年息率为7.5%，公司拟将所筹资用作为现有债务再融资。

公司的声明称，该批票据将于2020年3月到期，每半年付息一次，并将在新加坡交易所上市。

碧桂园预期在扣除费用及开支后，所得净额约8.88亿美元，拟用作为公司于2011年发行、2018年到期的9亿美元优先票据再融资，该批票据年息率11.125%；以及其他现有债务再融资。

2020年票据暂时获标准普尔评为BB+、穆迪Ba2及惠誉BB+的评级。

摩根大通、高盛、汇丰、德意志、里昂证券及永隆银行为票据发行之联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

碧桂园周四收报3.11港元，过去一个月下跌约1.3%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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