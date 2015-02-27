《全球汇市》美元涨势暂歇，隔夜触及一个月高位

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德均暗示，美联储结束近零利率政策的时间可能早于部分交易员预期。
这些言论抵销了一些美联储主席叶伦本周国会证词之后所引发的怀疑。市场对叶伦言论的解读是最快升息时间可能在6月。
不同的货币政策预期，提振了美元兑日圆。日本央行料在实现2%通胀目标之前将维持其超宽松货币政策。
周五公布的数据显示，日本1月核心消费者物价指数较上年同期上升2.2%，略低于分析师预估中值的2.3%。
其他数据显示日本1月工业生产增幅大于预期，但失业率也上升，显示经济虽复苏，但并非无忧无虑。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1208 1.1196 +0.11 -7.35 1.2097
美元/日圆 119.25 119.41 -0.13 -0.36 119.68
欧元/日圆 133.66 133.69 -0.02 -7.68 144.78
美元/瑞郎 0.9534 0.9528 +0.06 -4.09 0.9941
英镑/美元 1.5421 1.5405 +0.10 -0.98 1.5573
美元/加元 1.2499 1.2513 -0.11 +7.58 1.1618
澳元/美元 0.7810 0.7799 +0.14 -4.38 0.8168
新西兰元/美元 0.7543 0.7529 +0.19 -3.26 0.7797
澳元/日圆 93.130 93.130 +0.00 -4.73 97.750
新西兰元/日圆 89.950 89.900 +0.06 -3.60 93.310
英镑/日圆 183.90 183.95 -0.03 -1.33 186.38
澳元/新西兰元 1.0351 1.0345 +0.06 -1.13 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译/审校 张涛/李爽/李婷仪/孙茉莉/戴素萍)