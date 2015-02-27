《焦点》日本1月家庭支出下滑且CPI放缓，央行继续面临压力

扣除去年上调消费税的影响，1月核心CPI较上年同期增幅降至0.2%，12月时为涨0.5%。市场预估中值为上涨0.3%。

这项表现不一的数据将让日本央行继续承受压力，维持刺激政策，不过总裁黑田东彦强调，他认为短期内没有必要继续放宽政策。

日本央行认为，长期来看油价下跌将提升通胀，因为低油价让家庭和企业可以扩大其他商品的消费，进而会提振经济。

但分析师非常怀疑日本央行能否在4月开始的财年内实现通胀目标的承诺，他们预计油价下跌要带动经济成长，至少需要六个月时间才能反映出来。(完)