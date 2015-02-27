《焦点》日本1月家庭支出下滑且CPI放缓，央行继续面临压力

美国股市：特朗普解雇FBI局长后涨跌互见，纳指创收盘新高
路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
扣除去年上调消费税的影响，1月核心CPI较上年同期增幅降至0.2%，12月时为涨0.5%。市场预估中值为上涨0.3%。
这项表现不一的数据将让日本央行继续承受压力，维持刺激政策，不过总裁黑田东彦强调，他认为短期内没有必要继续放宽政策。
日本央行认为，长期来看油价下跌将提升通胀，因为低油价让家庭和企业可以扩大其他商品的消费，进而会提振经济。
但分析师非常怀疑日本央行能否在4月开始的财年内实现通胀目标的承诺，他们预计油价下跌要带动经济成长，至少需要六个月时间才能反映出来。(完)
(编译 张荻/王颖/李爽 审校 张涛/徐文焰/张明钧)
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路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。