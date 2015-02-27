路透调查：仅有略多于半数受访者称欧洲央行QE可把通胀推升至目标

* 受访者对欧洲央行QE能否有成效看法分歧

* 就算能源价格回升，欧元区通胀也难以反弹

* 81位分析师中有40位预计欧洲央行QE计划需延长至2016年9月之后

路透2月26日 - 路透调查访问83位分析师的结果显示，略多于半数的受访者认为欧洲央行3月起展开的印钞计划将收到成效，可把欧元区通胀重新推升至目标。

本周受访的83位分析师中，仅有43位称欧洲央行量化宽松(QE)计划可令通胀重回至央行略低于2%的目标。

其他受访者则忧心财政撙节和高失业率仍造成经济中过多闲置产能，尽管欧洲央行宣布QE之后确有一些经济回春迹象。企业调查数据强劲以及近期的经济成长，已帮助欧洲股市攀上数年高点。

“我们怀疑QE的效果。我不是说它将毫无成效，只是相对而言不会带来太大的效益，”荷兰合作银行高级欧元区分析师Elwin De Groot说。

“货币机制仍未发挥出其应有的作用...总体来说，我们不只是需要货币政策刺激，还需要一种更实在的经济推力。”

欧元区总体通胀率已降至-0.6%，远远低于央行目标。85位做出预测的分析师中有63位认为，就算全球油价开始反弹，通胀率也不会回升太多。