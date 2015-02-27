路透调查：仅有略多于半数受访者称欧洲央行QE可把通胀推升至目标

标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
* 受访者对欧洲央行QE能否有成效看法分歧
* 就算能源价格回升，欧元区通胀也难以反弹
* 81位分析师中有40位预计欧洲央行QE计划需延长至2016年9月之后
路透2月26日 - 路透调查访问83位分析师的结果显示，略多于半数的受访者认为欧洲央行3月起展开的印钞计划将收到成效，可把欧元区通胀重新推升至目标。
本周受访的83位分析师中，仅有43位称欧洲央行量化宽松(QE)计划可令通胀重回至央行略低于2%的目标。
其他受访者则忧心财政撙节和高失业率仍造成经济中过多闲置产能，尽管欧洲央行宣布QE之后确有一些经济回春迹象。企业调查数据强劲以及近期的经济成长，已帮助欧洲股市攀上数年高点。
“我们怀疑QE的效果。我不是说它将毫无成效，只是相对而言不会带来太大的效益，”荷兰合作银行高级欧元区分析师Elwin De Groot说。
“货币机制仍未发挥出其应有的作用...总体来说，我们不只是需要货币政策刺激，还需要一种更实在的经济推力。”
欧元区总体通胀率已降至-0.6%，远远低于央行目标。85位做出预测的分析师中有63位认为，就算全球油价开始反弹，通胀率也不会回升太多。
81位分析师中有35位预计欧洲央行QE计划将在2016年9月如期结束。40位受访者认为央行QE需延期退场，有6位分析师说央行QE会提前结束。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。