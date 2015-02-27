路透调查：分析师对英央行升息时点看法分歧，第四季或明年初均有可能

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
* 分析师目前对于第四季升息的确定性降低
* 61位分析师中有28位认为2016年初之前不会加息
* 分析师对英国央行薪资通胀预估的看法存在分歧
路透2月26日 - 路透调查显示，分析师对英国央行最终将利率自纪录低位上调时间的预期，在短暂相对一致后再度呈现分歧。调查看来暗示升息之日将进一步往后推迟了。
本周受访的61位分析师中有33位预期英国央行今年第四季前将升息，但如今有28位预测至少要等到2016年初。
1月调查时有33位认为今年底前会升息，有21位认为更晚一些。甫于三个月前，受访者们对升息时间点的共识是落在2015年中期。
“过去分析师和央行对于预测何时可能首次升息，一直错得离谱。事情的发展所花时间比我们所想的还要久，”德意志银行首席英国分析师George Buckley表示。
Buckley在1月时将首次升息时点的预测往后推迟九个月至2016年第二季，他目前仍坚持这个看法，但表示有可能会改变预测。
分析师们对英国薪资和通胀数据的看法同样分歧。这些是英国央行决定利率政策时所要考量的经济指标。
英国央行预测今年底时薪资增幅将达到3.5%，当被问及对该预测的看法时，有22位分析师认为太过乐观，但同样有22位认为预测是对的。英国截至12月的三个月薪资增幅为2.1%。
消费者物价更长久地处于较低水准；抑或较预期更大幅反弹，到底哪一个对升息预测影响更大，分析师同样看法分歧。英国1月消费者物价指数(CPI)按年增幅降至0.3%，为1989年编纂数据以来最低。
47位回覆额外问题的分析师中，没有一人预期英国央行下次举措将是降息，少数人表示这只有很小的可能。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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