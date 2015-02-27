路透调查：瑞士央行料维持负利率，并调降今年经济成长预估

* 30位受访分析师中有28位认为瑞士央行3月19日的会议将按兵不动

* 多数认为至少到2016年第二季利率都将维持不变

* 瑞士央行可能预计今年经济成长0.5%

路透苏黎世/班加罗尔2月26日 - 路透调查显示，预计瑞士央行至少到2016年都将维持指标利率为负数，而且可能调降今年经济成长预估。

瑞士央行将在3月19日宣布利率决定。该央行在1月弃守维护三年的瑞郎兑欧元上限，震惊金融市场。

在放弃汇率限制的同时，瑞士央行还将商业银行和其他金融机构在央行存款利率降至负0.75%。

30位对3月19日会议给出预估的分析师中，有28位表示，瑞士央行将维持指标利率目标区间在当前的负1.25%至负0.25%。

27家银行中有四家预计瑞士央行今年某个时候将调降利率目标。一家预计，到年底时目标利率区间将上升。其他大多数人都预计瑞士央行将维持当前水准直至2016年6月末。

对现金储蓄利率的预期也差不多。只有五家银行认为今年还会降息一次。大多受访者都认为，就算步入2016年，储蓄利率和指标利率也都将维持不变。

但瑞士央行总裁乔丹本月稍早表示，若有必要，该央行还有进一步降息空间，以打压瑞郎。

路透调查问及瑞士央行是否会在接下来的三个月实行量化宽松，回答此一附加问题的16位分析师中只有两位认为瑞士央行可能这么做。

“瑞士央行再次降息的压力有些缓和，下次调整政策的时间更加不确定，”法国巴黎银行分析师Evelyn Herrmann表示。

在被问及瑞士央行在临时会议上再次放宽政策的机率时，预估区间介于0-70%，预估中值则为20%。

ING Financial Markets的Julien Manceaux表示，“瑞士央行需对特定数据迅速做出的回应，就如同其需对汇市进行干预一样，而汇市往往会受到一些爆发时点具有不确定性的事件影响。”

Manceaux补充称，这些事件包括希腊意外离开欧元区，以及乌克兰战争，另外也可能包括欧洲央行3月即将展开的买债计画的成功程度。

瑞士央行突然解除瑞郎兑欧元的汇率限制，推动瑞郎兑欧元大涨，并引发对瑞士出口型经济的担忧。

在被问及瑞郎兑欧元是否已然触顶时，回答此一问题的分析师人数虽只有七位，但他们一致认为，瑞郎兑欧元可能进一步上扬，且可能触及平价水准。

11位受访分析师中有七位称，瑞士央行或将该国今年经济成长的预估从此前的约2%调降至0.5%。(完)