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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 10:25 BJT

芝加哥期市：大豆期货微升且月度升幅有望超6%，玉米合约本月升逾2%

5月小麦 本周跌逾1.5%，连续第二个月月度下滑。
    
    巴西货运司机周四持续已是第九日的罢工行动，无视政府最初提议中向他们做出的部分
让步，也无惧将被处以钜额罚款的威胁。
    
    美国农业部周四称，美国一周小麦出口销售较前一周增加23%至32.83万吨，年内迄今仍
是低于上年同期30%。
    
    --------------------------------0141GMT-----------------------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           498.50    -2.00  -0.40%    +0.25%     517.36   32
    CBOT玉米           387.50    -1.00  -0.26%    +3.13%     382.96   41
    CBOT大豆          1027.75     1.25  +0.12%    +1.68%     989.29   68
    CBOT稻米           $10.66    $0.00  +0.00%    -0.51%     $10.98   37
    美国原油           $48.91    $0.74  +1.54%    -4.08%     $49.08   43
    汇率
    欧元/美元          $1.120   $0.001  +0.06%    -1.39%
    美元/澳元           0.779   -0.001  -0.12%    -1.17%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽/李婷仪 审校 许娜/戴素萍)
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