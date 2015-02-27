芝加哥期市：大豆期货微升且月度升幅有望超6%，玉米合约本月升逾2%

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
5月小麦 本周跌逾1.5%，连续第二个月月度下滑。 巴西货运司机周四持续已是第九日的罢工行动，无视政府最初提议中向他们做出的部分 让步，也无惧将被处以钜额罚款的威胁。 美国农业部周四称，美国一周小麦出口销售较前一周增加23%至32.83万吨，年内迄今仍 是低于上年同期30%。 --------------------------------0141GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 498.50 -2.00 -0.40% +0.25% 517.36 32 CBOT玉米 387.50 -1.00 -0.26% +3.13% 382.96 41 CBOT大豆 1027.75 1.25 +0.12% +1.68% 989.29 68 CBOT稻米 $10.66 $0.00 +0.00% -0.51% $10.98 37 美国原油 $48.91 $0.74 +1.54% -4.08% $49.08 43 汇率 欧元/美元 $1.120 $0.001 +0.06% -1.39% 美元/澳元 0.779 -0.001 -0.12% -1.17% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/李婷仪 审校 许娜/戴素萍)
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美