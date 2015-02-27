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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 16:10 BJT

表格：瑞士2月KOF领先成长指标为90.1，路透调查预估为90.0

路透苏黎世2月27日 - 瑞士智库KOF周五公布：
    
    * 瑞士2月KOF领先成长指标为90.1，路透调查预估为90.0
    * 1月KOF领先成长指标修正为96.1，初值为97.0
    
    该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。
        
    主要数据：(括号内数据为前值)
    
    2015年2月      2015年1月    2014年2月    
         90.1        96.1 (97.0)  105.5 (完)
      
    

 (编译 于春红; 审校 龚芳)
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