《路透晚报》--2月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--路透调查：中国2月官方制造业PMI料小幅回落，受春节因素和弱需求拖累

路透综合16家分析机构预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅回落至49.7，这一方面受春节因素影响，另一方面也是由于需求不旺的拖累。

--中国贸易：今年外需改善有限，出口个位数增长或成新常态--国家统计局

中国国家统计局周五表示，预计今年外需有所回暖，但改善程度有限，中国出口个位数增长可能成为新常态。

--中国经济：东北经济下行压力大，要加快推进重点项目--发改委

中国国家发改委主任徐绍史日前表示，当前中国经济下行压力较大，东北地区较之全国总体而言更甚，要进一步推进重大改革，加快推进重点项目，充分发挥投资的关键作用。

--中国财政：地方结转两年以上的资金补充预算稳定调节基金--财政部

中国继续收紧财政支出的钱袋子。财政部周五发布关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知，明确结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。

--中国经济：预计今年原材料工业增加值增速放缓至约8%--工信部

中国工业和信息化部周三表示，今年中国原材料需求总体有望保持稳定，但在宏观经济调结构、促转型的总体形势下，受产能严重过剩等因素影响，预计原材料工业增加值增速会进一步放缓至8%左右，钢铁、电解铝等面临较大困难，下行压力较大。

--香港房地产：如再推楼市措施将会＂快和狠＂--财政司司长

香港住宅楼价屡创新高，财政司司长曾俊华在最近发表的新一年度财政预算案中亦未有再对楼市措施＂加辣＂，令市场暂时舒一口气。他周五出席一电台节目时再重申，如果有需要会毫不犹豫推出适当措施令楼市平稳发展，而且出手会＂快和狠＂。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》资金仍紧续压制现券表现，关注利好预期能否兑现

中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)继续小幅上行，仍受资金面紧张压制。尽管今日有500亿元国库现金定存招标，但月末因素导致资金需求居高不下，对舒缓流动性效果有限。交易员并指出，跨过月末时点后资金面或有所转好，但当前现券收益率已处于偏低水平，缺乏继续下行动力；短期内债市还是将依靠宽松政策预期独力支撑，继续关注利好政策预期能否进一步兑现。

--中国债市：六月期国库现金定存利率明显走高，资金面紧绷推升需求

中国财政部与央行周五招标六个月期国库现金定期存款，中标定位较上次同期限品种高出近30个基点(bp)，考虑上缴准备金因素后的实际成本也明显高于市场利率水平。

--新债招标：进出口行两年增发债收益率3.6533%，五年3.8235%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两年期固息增发债中标收益率3.6533%，五年期为3.8235%；两期债投标倍数分别为5.26倍和2.17倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创逾28个月新低，强势美元下是否加速贬值存分歧

中国人民币兑美元即期周五早盘大跌，创逾28个月新低，中间价大幅贬至近四个月低位。交易员称，今日人民币走弱是对隔夜美元指数强势升至一个月高点的的跟随反应，不宜过分解读，未来走势关键还看中间价。对于人民币后市是否加速贬值，市场观点存在明显分歧。

--香港金融：金管局调整人民币短期回购利率算法，以优化资金流动

中国农历新年前后离岸人民币市场流动性趋紧，银行间隔夜拆借利率犹如“过山车”。为降低回购利率的波动，香港金管局周四宣布，调整人民币日间及隔夜回购利率的计算方法，以优化人民币流动资金安排。

【证券/行业】

--中国证券：近期拟对QFII和RQFII税收进行专项清理并追征税款--消息

两位消息人士周四透露，中国有关部门近日拟针对QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）税收采取专项清理活动，追征税款的时间范围为2009年11月17日至2014年11月16日。转让纯债型投资资产的，不在本次清理范围内。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比小幅回升至83.3%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比小幅回升至83.3%。随着市场对中国货币政策继续放松预期的加强，基金经理对后市趋于乐观，主动小幅调高股票持仓。

--中港证券：下周一起香港投资者可以通过沪港通对上海A股进行担保卖空

香港交易及结算所（港交所）称，自2015年3月2日起，投资者可以通过沪港通对上海414只A股进行担保卖空(Short Selling)。

--中国股市：沪综指收升续创一个月新高，国防军工板块领涨大盘

中国股市沪综指周五收升续创一个月新高。分析师指出，近两日盘中板块轮动较快，昨日有所表现的蓝筹股今日出现休整，对指数形成拖累。但随着两会召开的临近，以改革为题材的主题概念股继续受到市场追捧，国防军工板块领涨大盘。

--《技术分析》中国股市沪综指反弹乏量存隐忧

中国股市沪综指 节后继续震荡反弹，并重返3,300点之上。技术面显示，弹升过程中量能未现明显放大，且权重股操纵股指迹象仍明显，为后市运行埋下隐忧，仍需谨防短线快速回落；中线看，大盘回升再度接近前期头部及密集成交区，整体仍处于震荡调整过程中。

--香港金融：金管局推出三项物业按揭监管措施，为楼市降温

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周五称，推出新一轮三项物业按揭监管措施，即时生效，以为楼市降温。“三招”分别是将价值700万港元或以下自用住宅物业的最高按揭成数由六至七成，调低至六成；将购买第二套房按揭供款与入息比率上限由五成降至四成；将各类非自用物业的按揭供款对入息比率上限亦由五成降至四成。

--《焦点》经济放缓损及获利，中国建筑机械生产商转型以图复兴

中国经济放缓，建筑市场繁华不再且持续下滑，中国建筑机械生产企业正在开设银行、设计拖拉机并放弃核心业务，努力使业务多样化并维持获利。

--中国企业：标普预计中国地产商债务违约风险上升，更多企业或遭降评

标普周四表示，预计中国今年会有更多地产开发商评级遭调降，并认为随着地产业销售疲弱以及融资选择有限，这些公司债务违约的风险上升。

--中国产业：中央深改领导小组通过足球改革总体方案--新华

中国国家主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平主持召开的中央全面深化改革领导小组第十次会议，通过中国足球改革总体方案以及关于领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定。

--中俄贸易：俄罗斯考虑让中国投资者持有俄战略油气田逾50%股份--塔斯社

塔斯社援引俄罗斯副总理德沃尔科维奇话称，俄罗斯政府准备考虑允许中国投资者持有俄罗斯战略油气田逾50%股份的设想，但不包括海上油气田。

--香港金融：证监会取得法庭命令将上市公司中金再生清盘，为本地首例