国际油市：布兰特原油逼近61美元，或创2009年5月以来最大单月涨幅

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
0158 GMT，布兰特原油 涨0.68美元，报每桶60.73美元，美国原油 也涨0.68美元，报48.85美元。
挪威能源企业Statoil已关闭其位于北海的Statfjord C钻油平台，因发现该平台的火炬塔有裂痕。Statfjord油田还有另两座平台，整个儿油田去年产量约为81,000桶油当量。
欧洲其他方面，欧盟、乌克兰与俄罗斯之间的天然气供应谈判将在周一举行。之前俄罗斯总统普京曾警告说，如果俄方未接到更多应付款项，将中断对乌克兰的天然气供应，引发对欧洲输气可能受干扰而中断的疑虑。
在美国，钻井数量减少以及上游投资下滑，更进一步支持了未来产量可能减少的预期。
美国第二大石油生产地区北达科达州目前在运作中的钻井数量在2月26日降至119座，上年同期为193座。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 杜明霞/高琦)
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路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美