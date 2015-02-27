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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 10:44 BJT

国际油市：布兰特原油逼近61美元，或创2009年5月以来最大单月涨幅

0158 GMT，布兰特原油 涨0.68美元，报每桶60.73美元，美国原油 也涨0.68美元，报48.85美元。

挪威能源企业Statoil已关闭其位于北海的Statfjord C钻油平台，因发现该平台的火炬塔有裂痕。Statfjord油田还有另两座平台，整个儿油田去年产量约为81,000桶油当量。

欧洲其他方面，欧盟、乌克兰与俄罗斯之间的天然气供应谈判将在周一举行。之前俄罗斯总统普京曾警告说，如果俄方未接到更多应付款项，将中断对乌克兰的天然气供应，引发对欧洲输气可能受干扰而中断的疑虑。

在美国，钻井数量减少以及上游投资下滑，更进一步支持了未来产量可能减少的预期。

美国第二大石油生产地区北达科达州目前在运作中的钻井数量在2月26日降至119座，上年同期为193座。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 杜明霞/高琦)
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