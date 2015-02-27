版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 17:07 BJT

香港数据：1月M-3货币供应按年增加10.3%--金管局

路透香港2月27日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布2015年1月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加10.3%。

具体变幅如下（单位为%）:

1/2015 12/2014 1/2014

港元 M-3（按年） +10.3 +9.0 +2.4

港元 M-2（按年） +10.3 +9.0 +2.4

港元 M-1（按年） +16.2 +11.6 +5.8

港元 M-1（按年）* +18.5 +11.7 +4.8

有形贸易贷款额（按年计） +0.1 +4.5 +24.0

其他本地贷款额（按年计） +10.8 +13.9 +11.9

港元 M-3（按月） +1.6 +0.5 +0.4

港元 M-2（按月） +1.5 +0.5 +0.4

港元 M-1（按月） +4.0 +1.9 -0.1

港元 M-1（按月）* +2.9 +1.5 -1.8

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐