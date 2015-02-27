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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 11:32 BJT

新债招标：进出口行两年增发债收益率3.6533%，五年3.8235%--业内人士

路透上海2月27日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两年期固息增发债中标收益率3.6533%，五年期为3.8235%；两期债投标倍数分别为5.26倍和2.17倍。

进出口行另外两期七年及10年固息金融债将于北京时间11:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，两年、五年、七年、及10年期最新收益率为3.6854%、3.8308%、3.8882%和3.8979%。

上述四期债为该行今年第2-5期的增发债，票面利率依次为3.75%、3.85%、3.95%和3.99%。具体发行条款如下：

2-5期增发债

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招标规模上限 两年40亿元；五年和10年60亿元；七年50亿元

期限/计息方式 2/5/7/10年固息

中标方式 5/10年：单一价格(荷兰式)；2/7年：多重价格中标(美国式)

起息日 2/5/7年：1月26日；10年：2月9日

缴款日 3月4日

分销期 3/2-3/4

上市日 3月10日

发行手续费 2年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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