新债招标：进出口行两年增发债收益率3.6533%，五年3.8235%--业内人士

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透上海2月27日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两年期固息增发债中标收益率3.6533%，五年期为3.8235%；两期债投标倍数分别为5.26倍和2.17倍。
进出口行另外两期七年及10年固息金融债将于北京时间11:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，两年、五年、七年、及10年期最新收益率为3.6854%、3.8308%、3.8882%和3.8979%。
上述四期债为该行今年第2-5期的增发债，票面利率依次为3.75%、3.85%、3.95%和3.99%。具体发行条款如下：
2-5期增发债
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招标规模上限 两年40亿元；五年和10年60亿元；七年50亿元
期限/计息方式 2/5/7/10年固息
中标方式 5/10年：单一价格(荷兰式)；2/7年：多重价格中标(美国式)
起息日 2/5/7年：1月26日；10年：2月9日
缴款日 3月4日
分销期 3/2-3/4
上市日 3月10日
发行手续费 2年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美