《焦点》经济放缓损及获利，中国建筑机械生产商转型以图复兴

**开银行，起重机停产**

中国南方企业三一重工的母公司将与几家私募公司共同成立一家银行。三一重工在证交所报备文件中表示，公司认为银行业存在“巨大的成长潜力”，但没有透露其计划细节。由于开始受到景气低迷的影响，三一重工在2013年裁员约18%。

同样，中国最大的推土机制造企业山推股份 也放弃了一宗收购交易。按照这宗交易计划，山推股份本来打算在2013年以2.168亿元人民币(3,500万美元)控股美国建筑机械公司Manitowoc Company 在国内的起重机生产子公司。

对于一家雄心勃勃的中国企业而言，这样的举动颇不寻常，而当时的环境也不似往常：山推股份刚刚发现，其年度盈利几乎被建筑市场低迷吞噬干净。

让产能过剩问题更为复杂化的是，中国政府推出刺激政策后的几年内，许多其它行业的公司投入巨资兴建机械制造工厂。这些企业原来所在的行业五花八门，从白酒企业五粮液 的母公司五粮液集团到造船企业中国熔盛重工 等等不一而足，现在它们也必须作出艰难的决定。

五粮液一位管理人员对路透表示，该公司在宜宾市一座年产10,000台建筑挖掘机的工厂已经停产。这位要求匿名的人士表示，五粮液正在研究有关该业务的各种选项。

五粮液集团一位高管证实挖掘机已经停产，但拒绝进一步置评。

中国建筑机械行业协会乐观地预测，今年国内设备制造料增长5-7%。但这不过是反映了中国政府推进“丝绸之路经济带”基建投资的效果。

中国行业高层表示，预期今年国内市场充其量也就是持平。

“我们1月的营收仍然下降，2月也不会太好，因为适逢(中国)农历新年假期，”山推股份一位高管对路透说，由于未被授权向媒体发表谈话，这位高管要求匿名。(完)