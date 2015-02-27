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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 11:50 BJT

日本经济：央行总裁称国内经济复苏趋势温和，物价正在上涨

路透东京2月27日 - 日本央行总裁黑田东彦称：

* 日本经济复苏趋势温和，物价正在上涨

* 油价下跌与政府刺激举措将帮助维持日本经济的温和复苏趋势

* 央行不会对油价本身作出回应，但将关注油价对通胀预期的影响

* 如果油价温和上涨，2%的通胀目标可望在2015财年左右实现

* 考虑到日本所处的独特形势，很有必要为实现央行通胀目标设定时间框架

* 为实现2%的通胀目标，我们需要积极推动人们通胀预期的改变

* 没有哪个单项指标能恰当反映物价趋势

* 日本在消除通缩心态方面正取得稳步进展

* 日本央行借助去年10月的宽松举措，有能力避免出现通缩心态延迟消除的情况

* 一旦油价下跌的影响消除，实现2%的通胀目标就指日可待

* 当通胀趋势改变，日本央行会毫不犹豫地调整政策。(完)
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