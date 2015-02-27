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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 11:45 BJT

路透调查：日本基金经理提高全球股市投资配比

欧元区公债收益率几乎都处于纪录低点附近，欧洲央行启动量化宽松，下月将开始购买公债。

在市场波动上升的情况下，基金经理将日债配比从1月的46.4%减至35.0%。

今年1月，10年期日本公债收益率 降至历史低点0.195%，但本月最高回升至0.450%，因日本央行大规模购债计划使市场缺乏流动性，放大了价格波动幅度。之后收益率回落到0.355%。

“由于债市流动性下降，日本长期公债收益率可能会遭遇几波较大的波动。但日本央行购债计划和欧洲央行宽松计划即将带来的影响，应能帮助收益率保持在相对较低的水平，”明治安田生命首席经济师小玉佑一表示。(完) (编译 李爽/许娜/王颖；审校 戴素萍/张若琪/张涛)
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