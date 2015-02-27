路透基点：中国进出口银行从四家银行获得2.10亿美元贷款--TRLPC

路透香港2月27日 - 汤森路透旗下基点报导，中国进出口银行官网称 ，该行已于2月13日和四家非中资银行签署一笔2.10亿美元三年期贷款。 牵头行兼簿记行为瑞穗银行(中国)，承贷1.50亿美元。同获牵头行头 衔的加拿大丰业银行(上海)以及韩国产业银行(上海)分别承贷3,000万美 元和2,000万美元。台湾银行上海分行亦以1,000万美元参贷。 融资所得将做为一般企业用途，将有助于借款方更进一步拓展融资渠 道。 借款方上次在国内美元贷款市场筹资是在2007年4月，根据一篇新华 社的报导，当时该行从八家银行筹得一笔5亿美元的五年期融资。这八家 分别是：中国银行(香港)、满地可银行、三菱东京日联银行、法国巴黎银 行(中国)、东方汇理银行、ING Bank、渣打银行。牵头行为中国银行。 本月稍早时，中国进出口银行也从日本国际协力银行(JBIC)及其他几 家商业银行取得一笔5亿美元信用额度。资金将用于支持中国企业进口日 本可再生能源设备。 。(完)