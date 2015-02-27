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债券 | 2015年 2月 27日 星期五 12:01 BJT

路透基点：中国进出口银行从四家银行获得2.10亿美元贷款--TRLPC

路透香港2月27日 - 汤森路透旗下基点报导，中国进出口银行官网称
，该行已于2月13日和四家非中资银行签署一笔2.10亿美元三年期贷款。
    
    牵头行兼簿记行为瑞穗银行(中国)，承贷1.50亿美元。同获牵头行头
衔的加拿大丰业银行(上海)以及韩国产业银行(上海)分别承贷3,000万美
元和2,000万美元。台湾银行上海分行亦以1,000万美元参贷。
    
    融资所得将做为一般企业用途，将有助于借款方更进一步拓展融资渠
道。
    
    借款方上次在国内美元贷款市场筹资是在2007年4月，根据一篇新华
社的报导，当时该行从八家银行筹得一笔5亿美元的五年期融资。这八家
分别是：中国银行(香港)、满地可银行、三菱东京日联银行、法国巴黎银
行(中国)、东方汇理银行、ING Bank、渣打银行。牵头行为中国银行。
    
    本月稍早时，中国进出口银行也从日本国际协力银行(JBIC)及其他几
家商业银行取得一笔5亿美元信用额度。资金将用于支持中国企业进口日
本可再生能源设备。 。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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