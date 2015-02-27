中国货币市场：隔夜及七天上涨资金紧势不改，质押信用债机构拆借更不易

路透上海2月27日 - 中国银行间市场周五七天及隔夜回购利率均上涨逾10bp(基点)。交易员表示，虽然今日国库现金定存投放驰援流动性，但资金紧张局面依旧，叠加月末因素发酵，令短期资金拆借难度有增无减，以隔夜品种表现最甚；而质押信用债的机构则多加点融入，拆借更为不易。

交易员指出，度过月末之后，现金回流等有望缓解资金紧势，但是回购利率的逐步回落尚需一定时日。

“还是紧啊，隔夜需求最大了，月末提备付的量也不少。”上海一银行交易员表示，本来大家预期节后资金宽松，没想到现在还是这么难借，主要还是这周到期资金量太大了，而且央行投放也不给力。

她并指出，同时在外汇占款补充不力的情况下，如果央行投放有限，资金总量就不宽裕，预计未来资金面整体也不会太过宽松。

央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。

资金紧张局面也令今日国库现金定存招标结果利率走高，上海另一银行交易员表示，“毕竟大家都缺钱，就都抢着拿了。”

财政部与央行周五招标六个月期国库现金定期存款，中标定位较上次同期限品种高出近30个基点(bp)。市场人士认为，除了一些机构有补充存款需求外，春节后流动性持续紧绷，市场对资金需求旺盛是拉高本次现金定存利率的主因。

此外，由于明日基金和券商机构不上班，多以拆借三天期限的资金为主，且质押信用债品种拆借难度更大。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4468 3.3225 +12.43

七天 4.7510 4.6421 +10.89

14天 4.8936 4.9442 -5.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8150 1.8200 +199.50

七天 3.7250 3.1100 +61.50

14天 3.9100 3.4650 +44.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5000 3.3500 +15.00

七天 4.7500 4.9000 -15.00

14天 5.0000 4.9200 +8.00

Shibor

其中:隔夜 3.3180 3.2980 +2.00

七天 4.7150 4.7170 -0.20

三个月 4.9000 4.9000 +0.00