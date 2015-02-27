电信产业：中国工信部向中国电信和联通发放LTE FDD(4G)牌照

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透北京2月27日 - 中国工信部周五宣布，向中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）”经营许可。
工信部网站新闻稿显示，工信部相关负责人称，将进一步推动三家运营企业开展共建共享的相关工作，鼓励和引导相关企业通过租建结合的方式组建4G网络，避免重复建设和资源浪费。
该负责人并表示，LTE FDD牌照的发放会进一步释放中国电信市场的活力，拉动4G相关领域投资增长。中国电信、中国联通将加大4G融合网络建设力度,为消费者提供更多选择。
该负责人指出，运营企业的网络基础、频率资源和产业支撑能力等条件是决定企业选择4G发展路径的关键因素。中国电信、中国联通在3G网络为FDD制式，采取LTE混合组网模式，可有效利用其现有网络资源，充分发挥TDD频率资源的使用效率。
该负责人认为，TD-LTE和LTE FDD相互融合并共同发展已成为未来全球移动通信产业的趋势，国内移动通信产业目前已实现全面发展，国内企业纷纷采用TDD/FDD共平台研发制造，在TD-LTE和LTE FDD领域均具有较强的竞争力。 中国工信部2013年底向三大运营商发放TD-LTE的4G牌照。中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司旗下分别有上市公司中国移动 、中国电信 和中国联通 。(完)
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)