中国汇市：人民币早盘创逾28个月新低，强势美元下是否加速贬值存分歧

* 人民币早盘创逾28月新低

* 中间价大幅贬至近四个月低位

* 国际美元强势升至一个月高点带动

* 后市人民币是否加速贬值存分歧

路透北京2月27日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘大跌，创逾28个月新低，中间价大幅贬至近四个月低位。交易员称，今日人民币走弱是对隔夜美元指数强势升至一个月高点的的跟随反应，不宜过分解读，未来走势关键还看中间价。对于人民币后市是否加速贬值，市场观点存在明显分歧。

多位市场人士指出，今日人民币跌穿去年最低价6.2676元在预期之中。认为后市人民币会加速贬值者持出口和就业促进论，而认为人民币只是适度贬值者则认为，这只是汇率市场化下波动区间扩大的表现，人民币急贬将不利于人民币国际化。

“（人民币汇率）没问题。以前吃太多，吐出来一点有助消化。”民生证券宏观研究员李奇霖表示。

他并预计，未来人民币或呈现震荡略贬走势，因货币宽松预期偏强，但强势美元冲击料将减缓。

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.2694元，上日收报6.2589元；盘中最低触及6.2697，创2012年10月16日以来新低。今日人民币兑美元中间价 为6.1475元，为去年11月7日以来低位，上日中间价为6.1379元。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，未来人民币并不会加速贬值，今日跌破去年最低价是在强势国际美元下自然而然的结果；MFI金融研究中心首席经济学家江勋则认为监管层乐见人民币扩大波动区间，加速贬值是必然，但之后央行会在关键位置予以干预。

一外资行交易员指出，近期人民币走势只是因为国际美元太过强势，而非人民币疲弱。中间价走势仍是判断未来人民币即期汇率的指南针。即使今年人民币贬值5%，按照国际标准，也只能说是适度回调，人民币并不会加速走贬。

全球汇市，美元指数周五在东京时段涨势暂歇，隔夜升至一个月高点，因美国经济数据和美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话促使投资者增加对升息的押注。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4005/6.4055，上日尾盘为6.3845。

北京时间11:36，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2835/6.2855元，上一交易日尾盘报6.278元。