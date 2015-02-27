中国贸易：今年外需改善有限，出口个位数增长或成新常态--国家统计局

路透北京2月27日 - 中国国家统计局周五表示，预计今年外需有所回暖，但改善程度有限，中国出口个位数增长可能成为新常态。

统计局官网刊登其国际统计信息中心文章预计，2015年世界经济形势可能好于上年，但不确定因素增多。

“一方面，全球经济形势会有所改善和全球贸易量增长将有所加快有利于我国扩大出口；另一方面，这种改善的程度有限，还存在全球贸易保护加剧、汇率波动扩大等不利因素，我国出口个位数增长可能成为新常态。”文章称。

统计局预计，美国经济继续保持稳健扩张步伐，就业形势继续好转，工资收入有望加速增长以及财富效应带动国内消费增长加快；欧元区经济温和回暖，各主要成员国经济在宽松货币政策刺激下将逐渐摆脱疲弱走势；而消费税上调对日本经济的负面影响会逐渐淡化，预计日本经济可能艰难走向缓慢复苏。

但今年也存在制约因素和不确定因素。英国特别是美国升息的外溢作用巨大，欧元区逼近通缩，希腊“退欧”和欧洲主权债务危机风险升高。2014年存在的地缘政治风险目前仍没有减轻的迹象，不排除今年出现新风险。

文章称，美国升息会对世界经济尤其是发展中国家经济，产生明显的溢出效应。国际资本异常流动扩大、国际汇市波动加剧会对中国经济稳定造成冲击，美元升值还会加重中国的外债负担，货币政策也可能面临两难境地。

今年还要警惕地缘政治局势恶化带来的冲击。随着中国在海外投资的逐年增加，受地缘政治的影响也越来越大。现在推行的“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略，涉及多国合作，涵盖西亚和东欧等敏感地带。应密切关注相关地区局势发展，做好预案，努力避免出现大的损失。

从好的方面看，原油价格下跌有利于中国经济发展。一是国际油价下跌将降低原油进口成本，是增加原油战略储备的好时机；二是油价下跌对交通运输业、农业等多个行业和产业将带来降低成本的实质利好；三是国际油价下跌有利于消费者的消费支出，刺激经济增长。

中国去年外贸增速仅为3.4%远低于目标，而今年1月外贸衰退的程度令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。 （完）

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