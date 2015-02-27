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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 13:03 BJT

路透调查：略多于半数的分析师认为澳洲央行下周会议将降息

路透悉尼2月27日 - 路透调查周五显示：

* 29名受访分析师中有15位预期澳洲央行将在3月3日会议上降息至2.0%，另有14位预计维持不变

* 多数受访分析师认为澳洲利率将在2015年下半年于2.0%触底 (完)
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