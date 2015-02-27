中港证券：下周一起香港投资者可以通过沪港通对上海A股进行担保卖空

台湾债市：10年公债殖利率早盘走低，30年长端殖利率下跌且资金充沛
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
路透香港2月27日 - 香港交易及结算所（港交所） 称，自2015年3月2日起，投资者可以通过沪港通对上海414只A股进行担保卖空(Short Selling)。
有担保的卖空交易是指投资者借入沪股通股票，再经中华通或Trade-through交易所参与者透过沪股通在上海证券交易所出售。卖空盘必须为100股或其倍数，输入价不得低于相关卖空证券的最新成交价。
中华通及Trade-through交易所参与者可为投资者客户提供股票借贷。非登记交易所参与者及合资格机构只能向中华通及Trade-through交易所参与者提供股票借贷。
港交所称，就担保卖空借入股票后，投资者应通知其经纪该卖盘为卖空盘。此外，投资者应留意若其爲担保卖空借入卖空证券股份尚未归还予股票借出人，即使当其有意输入一个非卖空盘，该卖盘或仍须遵守卖空价规则，而该投资者向其经纪委托输入一个非卖空盘指示时或需需遵守此规则。
港交所将于每个沪股通交易日，于其网站发布每只合资格沪股通担保卖空股票的资讯，包括于开市前该交易日内最多可卖空的股数，交易时段内每15分钟更新一次可卖空的股数结余等。
沪港通自2014年11月17日开通，现时香港投资者可以直接买卖于上交所的569只A股，而内地投资者可买卖联交所上市的273只港股。
北向交易 总额度为3,000亿元人民币，已使用额度约36%；南向交易 总额度2,500亿元，已使用额度约10%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
路透墨尔本5月23日 - 伦敦期铜周二守在三周高位附近，因美元下跌，市场焦点转向中国即将公布的月度贸易数据细项。 0135GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨5,706美元。上日小幅收高，盘中并曾触及5月3日以来最高位5,720美元。 上海期货交易所期铜 涨0.5%至每吨46,050元人民币(6,687美元)。 LME期锌 和期铅 分别涨0.7%和1%，受钢铁的正面基调 支撑。之前中国承诺关停污染环境的工厂。 现货铅较三个月期铅从4月末的溢价34.50美元降至隔夜的贴水23.25 美元，为2014年7月以来最阔正价差，可能意味着LME交易所仓库会有大量 金属入库。 欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元 汇率“过于疲弱”。 周二公布的一项民间调查显示，5月经季节调整的Markit/日经日本制 造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0，4月终值为52
路透台北5月23日 - 台币兑美元周二早盘微幅升值，表现大致与新兴亚洲货币同步。昨日带动台币大幅走升的海外NDF美元/台币换汇点折价幅度，则较上日略有收敛。