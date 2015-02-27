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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 13:46 BJT

中俄贸易：俄罗斯考虑让中国投资者持有俄战略油气田逾50%股份--塔斯社

路透莫斯科2月27日 - 塔斯社援引俄罗斯副总理德沃尔科维奇话称，俄罗斯政府准备考虑允许中国投资者持有俄罗斯战略油气田逾50%股份的设想，但不包括海上油气田。(完)
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