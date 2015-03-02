重温稿-《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月24-27日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：积极财政必须加力增效，确定进一步减税降费措施--国务院

中国国务院周三召开常务会议称，应对当前经济下行压力，保持经济运行在合理区间，积极的财政政策必须加力增效；并确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新。

--中国数据：2月制造业PMI初值重返荣枯线之上，但改善有限不确定性犹存

中国农历新年前的经济活动呈现小幅改善的迹象。最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。

--中国贸易：今年外需改善有限，出口个位数增长或成新常态--国家统计局

中国国家统计局周五表示，预计今年外需有所回暖，但改善程度有限，中国出口个位数增长可能成为新常态。

--中国经济：今年春节黄金周零售和餐饮企业销售额同比增长11%

据中国商务部监测，今年除夕至正月初六（2月18日至24日），全国零售和餐饮企业实现销售额约6,780亿元人民币，比去年春节黄金周增长11%。

--中国经济：预计今年原材料工业增加值增速放缓至约8%--工信部

中国工业和信息化部周三表示，今年中国原材料需求总体有望保持稳定，但在宏观经济调结构、促转型的总体形势下，受产能严重过剩等因素影响，预计原材料工业增加值增速会进一步放缓至8%左右，钢铁、电解铝等面临较大困难，下行压力较大。

--《焦点》中国老龄化加剧，制度及资金储备不足致“老了谁养”成忧

“未富先老”的中国正品尝过往错误人口政策所带来的苦果。当经济面临“三期叠加”的下行压力时，2015-2035年中国的老龄化也进入急速发展阶段，而制度及资金等储备不足却让中国面临“老了谁养”的挑战。

--中国政策：北京大兴等33个地区将试点允许集体经营性建设用地入市

据中国新华社报导，全国人大常委会周三审议相关决定草案，拟授权国务院在北京市大兴区等33个试点县（市、区）行政区域，暂时调整实施土地管理法等有关规定，允许集体经营性建设用地入市，并将提高被征地农民分享土地增值收益的比例。

--中国经济：货币供给增长和居民消费价格涨幅放缓，通缩越来越近--专家

中国城市金融学会秘书长詹向阳撰文称，从目前国内经济与货币的实际情况和数据来看，宏观经济形势严峻，货币供给增长和居民消费价格涨幅放缓，通缩离中国越来越近。

--《分析》中国是亚洲汇率战中的关键角色

随着对于爆发全球汇率战的担忧增强，亚洲的注意力都集中到了中国身上，观察中国是否会为了扭转经济急剧放缓而让货币贬值。

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--中国证券：近期拟对QFII和RQFII税收进行专项清理并追征税款--消息

两位消息人士周四透露，中国有关部门近日拟针对QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）税收采取专项清理活动，追征税款的时间范围为2009年11月17日至2014年11月16日。转让纯债型投资资产的，不在本次清理范围内。

--中国公开市场：节后首周净回笼，但小量逆回购仍显央行维稳意图

中国央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比小幅回升至83.3%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比小幅回升至83.3%。随着市场对中国货币政策继续放松预期的加强，基金经理对后市趋于乐观，主动小幅调高股票持仓。

--中港证券：下周一起香港投资者可以通过沪港通对上海A股进行担保卖空

香港交易及结算所（港交所）称，自2015年3月2日起，投资者可以通过沪港通对上海414只A股进行担保卖空(Short Selling)。

--中国债市：发改委发文规范企业债发行，强调不能新增政府债务--消息

中国地方政府性债务存量甄别结果尚未出台之际，国家发改委再次发文规范企业债发行，加强政府性债务的增量管理，隔离企业信用和政府信用。

--中国金融：1月末银行业总资产169.68万亿元，同比增长13.9%--银监会

中国银监会周四发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年1月末，银行业金融机构总资产169.68万亿元人民币，同比增长13.9%；总负债为157.18万亿元，同比增长13.4%。

--中国外汇：去年12月持有美国国债下降61亿美元，为连续四个月减持

美国财政部最新数据显示，去年12月中国净减持美国国债61亿美元，规模至12,443亿美元，已连续减持四个月，但仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--中国金融：获批定向降准的上市城商行继续增加，目前已达5家--报载

中国央行定向降准政策惠及的城商行数量继续增加。证券时报周四报导，自央行2月初宣布定向降准以来，目前获批定向降准的上市城商行共有5家（含在香港上市的银行），执行较低存款准备金率。

--全球金融：人民币储备五年内料增加5,000亿美元--银行业

业务侧重中国的银行家周三表示，60多家央行在货币储备中持有人民币，他们以及主权财富基金持有的人民币未来五年料增加5,000亿美元。

--中国金融：今年春节银联卡跨行交易同比增速提高，境外交易增近五成

银行卡组织--中国银联发布最新交易数据显示，2015年春节期间（2月18日-24日），银联卡跨行交易总金额和交易总笔数同去年春节相比增速分别提高至16%和26%，其中银联卡境外交易笔数同比增近50%。

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--中国房地产：去年全国房地产用地同比下降25.5%，因市场低迷--国土资源部 中国国土资源部近日发布《2014年国土资源主要统计数据》显示，2014年全国房地产用地同比下降25.5%，受房地产市场低迷和经济增长转型的影响。

--中国企业：标普预计中国地产商债务违约风险上升，更多企业或遭降评

标普周四表示，预计中国今年会有更多地产开发商评级遭调降，并认为随着地产业销售疲弱以及融资选择有限，这些公司债务违约的风险上升。

--中国能源：火电建设中“未核先建”及“不按核准要求建设”问题依然存在--能源局

中国国家能源局近日发布的2014年度火电规划及建设专项监管情况显示，“未核先建”及“不按核准要求建设”的问题依然存在；部分核准在建和已纳入规划火电项目工作进度迟缓，六个已核准项目存在超期未建，甚至存在批准开展前期工作的时间已过七年仍未完成核准程序的情况。

--中国能源：2014年原煤产量下降2.5%至38.7亿吨--国家统计局