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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 14:40 BJT

表格: 中国1月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京2月27日 - 以下为中国海关最新公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                1月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       300,242       -24.46      6,349.91          300,242       -24.46
 原铝                           5,216        -90.5      2,483.25            5,216        -90.5
 未锻压镍(精炼镍+合金)          8,007       -56.14     16,463.97            8,007       -56.14
 精炼铅                            12       -51.23         2,300               12       -51.23
 精炼锌                        23,693       -73.83      2,247.23           23,693       -73.83
 锌合金                        10,092        11.06      2,404.03           10,092        11.06
 精炼锡+锡合金                    374       -52.96     20,794.97              374       -52.96

 出口:
 精炼铜                        28,669        10.56      6,657.87           28,669        10.56
 原铝                             582       -93.91      2,096.36              582       -93.91
 精炼铅                         2,154        49.86      2,028.42            2,154        49.86
 精炼锌                        16,208     3,726.83      2,219.96           16,208     3,726.83
 未锻压镍(精炼镍+合金)          5,721       185.38     17,654.03            5,721       185.38
 精炼锡+锡合金                      -         -100             -                -         -100

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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