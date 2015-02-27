表格: 中国1月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透北京2月27日 - 以下为中国海关最新公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 300,242 -24.46 6,349.91 300,242 -24.46 原铝 5,216 -90.5 2,483.25 5,216 -90.5 未锻压镍(精炼镍+合金) 8,007 -56.14 16,463.97 8,007 -56.14 精炼铅 12 -51.23 2,300 12 -51.23 精炼锌 23,693 -73.83 2,247.23 23,693 -73.83 锌合金 10,092 11.06 2,404.03 10,092 11.06 精炼锡+锡合金 374 -52.96 20,794.97 374 -52.96 出口: 精炼铜 28,669 10.56 6,657.87 28,669 10.56 原铝 582 -93.91 2,096.36 582 -93.91 精炼铅 2,154 49.86 2,028.42 2,154 49.86 精炼锌 16,208 3,726.83 2,219.96 16,208 3,726.83 未锻压镍(精炼镍+合金) 5,721 185.38 17,654.03 5,721 185.38 精炼锡+锡合金 - -100 - - -100 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)