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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 14:49 BJT

表格: 中国1月煤和焦炭进出口分项数据

路透北京2月27日 - 路透北京2月27日---以下是中国海关总署公布的1月煤、焦煤等进出口分项数据一览
表(单位均为吨):  

                                1月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%

  ＃＃＃＃＃＃进口＃＃＃＃＃＃

 煤及褐煤                  16,780,000        -53.2          67.8       16,780,000        -53.2

 褐煤                       3,150,000        -61.2         46.61        3,150,000        -61.2

 煤                        13,626,354       -50.97         72.72       13,626,354       -50.97
   原产地:
    澳大利亚                5,079,865       -47.29         86.11        5,079,865       -47.29
   印度尼西亚              3,195,549       -56.63         62.47        3,195,549       -56.63
   俄罗斯联邦              1,779,195        -32.8         76.18        1,779,195        -32.8
   蒙古                    1,432,335        10.61         32.59        1,432,335        10.61
   朝鲜                    1,231,268        -1.52         65.03        1,231,268        -1.52
   加拿大                    662,749       -35.49        114.62          662,749       -35.49
   越南                      136,092       -90.22          55.1          136,092       -90.22
   新西兰                     62,705       -49.24         93.82           62,705       -49.24
   菲律宾                     43,006       -81.17          50.4           43,006       -81.17
   吉尔吉斯斯坦                3,302       139.29            17            3,302       139.29
   巴西                          249            -         21.42              249            -
   美国                           38       -99.99        778.18               38       -99.99

 无烟煤                     1,826,227       -52.14         72.17        1,826,227       -52.14
   原产地:
    朝鲜                    1,227,135        -1.39         64.96        1,227,135        -1.39
   澳大利亚                  294,874       -38.34          97.6          294,874       -38.34
   俄罗斯联邦                168,127       -67.39         93.98          168,127       -67.39
   越南                      136,092       -90.22          55.1          136,092       -90.22

 炼焦煤                     4,014,226       -29.58         89.56        4,014,226       -29.58
   原产地:
    澳大利亚                1,642,639       -42.57        113.67        1,642,639       -42.57
   蒙古                    1,158,579        22.06         35.86        1,158,579        22.06
   加拿大                    662,749       -14.59        114.62          662,749       -14.59
   俄罗斯联邦                487,553       -23.47        101.32          487,553       -23.47
   新西兰                     62,705       -49.24         93.82           62,705       -49.24

 其他烟煤                   6,501,231       -53.87         67.05        6,501,231       -53.87
   原产地:
    澳大利亚                3,142,352       -47.92         70.62        3,142,352       -47.92
   印度尼西亚              2,207,960       -48.69         64.82        2,207,960       -48.69
   俄罗斯联邦              1,114,604        33.44         62.79        1,114,604        33.44
   蒙古                       32,975       -89.92         25.09           32,975       -89.92
   吉尔吉斯斯坦                3,302       139.29            17            3,302       139.29
   美国                           38       -99.98        757.13               38       -99.98

 其他煤                     1,280,538       -69.33         49.45        1,280,538       -69.33
   原产地:
    印度尼西亚                987,589       -67.77         57.19          987,589       -67.77
   蒙古                      240,781      1,410.3          17.9          240,781      1,410.3
   菲律宾                     43,006       -71.16          50.4           43,006       -71.16
   俄罗斯联邦                  8,912       -98.65          40.5            8,912       -98.65
   巴西                          249            -         21.42              249            -


 焦炭及半焦炭                      30    17,155.68        782.77               30    17,155.68
   原产地:
    英国                           20            -        479.65               20            -
   德国                           10            -       1,351.3               10            -



  ＃＃＃＃＃＃出口＃＃＃＃＃＃

 煤及褐煤                     230,000        -65.9        111.44          230,000        -65.9

 煤                           231,498       -65.95        110.72          231,498       -65.95
   目的地:
    韩国                      109,385        -64.5         96.78          109,385        -64.5
   日本                       74,268       -75.17        133.73           74,268       -75.17
   台湾                       40,483         8.46         99.98           40,483         8.46
   朝鲜                        6,605       -32.96        110.71            6,605       -32.96
   越南                          549            -        508.74              549            -
   沙特阿拉伯                    120            -        244.71              120            -
   马来西亚                       21       -85.42           258               21       -85.42
   泰国                           20            -           180               20            -
   澳大利亚                       18          350        386.22               18          350
   以色列                         17        -3.08        325.65               17        -3.08
   菲律宾                         13            -        317.31               13            -

 无烟煤                       108,482       -37.44        107.52          108,482       -37.44
   目的地:
    日本                       69,563         4.52        123.72           69,563         4.52
   韩国                       38,161       -53.18         71.37           38,161       -53.18
   越南                          549            -        508.74              549            -
   沙特阿拉伯                    120            -        244.71              120            -
   马来西亚                       21       -85.42           258               21       -85.42
   泰国                           20            -           180               20            -
   澳大利亚                       18          350        386.22               18          350
   以色列                         17        -3.08        325.65               17        -3.08
   菲律宾                         13            -        317.31               13            -

 炼焦煤                        39,521       307.44         122.2           39,521       307.44
   目的地:
    韩国                       32,905            -         124.5           32,905            -
   朝鲜                        6,605       -31.91        110.71            6,605       -31.91
   日本                           12            -        126.25               12            -

 其他烟煤                      75,427       -83.67          98.6           75,427       -83.67
   目的地:
    台湾                       40,483         8.46         99.98           40,483         8.46
   韩国                       34,944       -84.06            97           34,944       -84.06

 其他煤                             -            -             -                -            -
   目的地:
 

 焦炭及半焦炭               1,067,736        45.05        170.85        1,067,736        45.05
   目的地:
    日本                      379,848         66.4        182.16          379,848         66.4
   印度                      189,437        -4.59        160.14          189,437        -4.59
   巴西                      138,152         25.1        177.17          138,152         25.1
   乌克兰                     69,718            -        138.75           69,718            -
   荷兰                       68,850        25.18         123.5           68,850        25.18
   西班牙                     44,000            -        184.17           44,000            -
   韩国                       43,830        25.06        163.54           43,830        25.06
   越南                       39,988        66.95        189.48           39,988        66.95
   澳大利亚                   27,500        161.9         184.5           27,500        161.9
   南非                       18,500        84.65        181.82           18,500        84.65
   台湾                       16,769     2,896.11        174.37           16,769     2,896.11
   伊朗                       10,000       -71.43        206.94           10,000       -71.43
   印度尼西亚                  6,943        -60.9        182.15            6,943        -60.9
   哈萨克斯坦                  4,981       513.37        178.55            4,981       513.37
   马来西亚                    4,856       833.49         147.7            4,856       833.49
   新西兰                      1,392            -        230.03            1,392            -
   泰国                          847        -15.4        256.06              847        -15.4
   巴基斯坦                      730            -        265.16              730            -
   坦桑尼亚                      548            -        269.86              548            -
   老挝                          296            -        279.57              296            -
   埃及                          202            -        276.38              202            -
   缅甸                          163            -        142.55              163            -
   尼日利亚                      100            -           300              100            -
   孟加拉国                       51       -87.27        240.59               51       -87.27
   朝鲜                           35       -96.01        131.09               35       -96.01



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