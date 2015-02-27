表格: 中国1月煤和焦炭进出口分项数据

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透北京2月27日 - 路透北京2月27日---以下是中国海关总署公布的1月煤、焦煤等进出口分项数据一览 表(单位均为吨): 1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% ＃＃＃＃＃＃进口＃＃＃＃＃＃ 煤及褐煤 16,780,000 -53.2 67.8 16,780,000 -53.2 褐煤 3,150,000 -61.2 46.61 3,150,000 -61.2 煤 13,626,354 -50.97 72.72 13,626,354 -50.97 原产地: 澳大利亚 5,079,865 -47.29 86.11 5,079,865 -47.29 印度尼西亚 3,195,549 -56.63 62.47 3,195,549 -56.63 俄罗斯联邦 1,779,195 -32.8 76.18 1,779,195 -32.8 蒙古 1,432,335 10.61 32.59 1,432,335 10.61 朝鲜 1,231,268 -1.52 65.03 1,231,268 -1.52 加拿大 662,749 -35.49 114.62 662,749 -35.49 越南 136,092 -90.22 55.1 136,092 -90.22 新西兰 62,705 -49.24 93.82 62,705 -49.24 菲律宾 43,006 -81.17 50.4 43,006 -81.17 吉尔吉斯斯坦 3,302 139.29 17 3,302 139.29 巴西 249 - 21.42 249 - 美国 38 -99.99 778.18 38 -99.99 无烟煤 1,826,227 -52.14 72.17 1,826,227 -52.14 原产地: 朝鲜 1,227,135 -1.39 64.96 1,227,135 -1.39 澳大利亚 294,874 -38.34 97.6 294,874 -38.34 俄罗斯联邦 168,127 -67.39 93.98 168,127 -67.39 越南 136,092 -90.22 55.1 136,092 -90.22 炼焦煤 4,014,226 -29.58 89.56 4,014,226 -29.58 原产地: 澳大利亚 1,642,639 -42.57 113.67 1,642,639 -42.57 蒙古 1,158,579 22.06 35.86 1,158,579 22.06 加拿大 662,749 -14.59 114.62 662,749 -14.59 俄罗斯联邦 487,553 -23.47 101.32 487,553 -23.47 新西兰 62,705 -49.24 93.82 62,705 -49.24 其他烟煤 6,501,231 -53.87 67.05 6,501,231 -53.87 原产地: 澳大利亚 3,142,352 -47.92 70.62 3,142,352 -47.92 印度尼西亚 2,207,960 -48.69 64.82 2,207,960 -48.69 俄罗斯联邦 1,114,604 33.44 62.79 1,114,604 33.44 蒙古 32,975 -89.92 25.09 32,975 -89.92 吉尔吉斯斯坦 3,302 139.29 17 3,302 139.29 美国 38 -99.98 757.13 38 -99.98 其他煤 1,280,538 -69.33 49.45 1,280,538 -69.33 原产地: 印度尼西亚 987,589 -67.77 57.19 987,589 -67.77 蒙古 240,781 1,410.3 17.9 240,781 1,410.3 菲律宾 43,006 -71.16 50.4 43,006 -71.16 俄罗斯联邦 8,912 -98.65 40.5 8,912 -98.65 巴西 249 - 21.42 249 - 焦炭及半焦炭 30 17,155.68 782.77 30 17,155.68 原产地: 英国 20 - 479.65 20 - 德国 10 - 1,351.3 10 - ＃＃＃＃＃＃出口＃＃＃＃＃＃ 煤及褐煤 230,000 -65.9 111.44 230,000 -65.9 煤 231,498 -65.95 110.72 231,498 -65.95 目的地: 韩国 109,385 -64.5 96.78 109,385 -64.5 日本 74,268 -75.17 133.73 74,268 -75.17 台湾 40,483 8.46 99.98 40,483 8.46 朝鲜 6,605 -32.96 110.71 6,605 -32.96 越南 549 - 508.74 549 - 沙特阿拉伯 120 - 244.71 120 - 马来西亚 21 -85.42 258 21 -85.42 泰国 20 - 180 20 - 澳大利亚 18 350 386.22 18 350 以色列 17 -3.08 325.65 17 -3.08 菲律宾 13 - 317.31 13 - 无烟煤 108,482 -37.44 107.52 108,482 -37.44 目的地: 日本 69,563 4.52 123.72 69,563 4.52 韩国 38,161 -53.18 71.37 38,161 -53.18 越南 549 - 508.74 549 - 沙特阿拉伯 120 - 244.71 120 - 马来西亚 21 -85.42 258 21 -85.42 泰国 20 - 180 20 - 澳大利亚 18 350 386.22 18 350 以色列 17 -3.08 325.65 17 -3.08 菲律宾 13 - 317.31 13 - 炼焦煤 39,521 307.44 122.2 39,521 307.44 目的地: 韩国 32,905 - 124.5 32,905 - 朝鲜 6,605 -31.91 110.71 6,605 -31.91 日本 12 - 126.25 12 - 其他烟煤 75,427 -83.67 98.6 75,427 -83.67 目的地: 台湾 40,483 8.46 99.98 40,483 8.46 韩国 34,944 -84.06 97 34,944 -84.06 其他煤 - - - - - 目的地: 焦炭及半焦炭 1,067,736 45.05 170.85 1,067,736 45.05 目的地: 日本 379,848 66.4 182.16 379,848 66.4 印度 189,437 -4.59 160.14 189,437 -4.59 巴西 138,152 25.1 177.17 138,152 25.1 乌克兰 69,718 - 138.75 69,718 - 荷兰 68,850 25.18 123.5 68,850 25.18 西班牙 44,000 - 184.17 44,000 - 韩国 43,830 25.06 163.54 43,830 25.06 越南 39,988 66.95 189.48 39,988 66.95 澳大利亚 27,500 161.9 184.5 27,500 161.9 南非 18,500 84.65 181.82 18,500 84.65 台湾 16,769 2,896.11 174.37 16,769 2,896.11 伊朗 10,000 -71.43 206.94 10,000 -71.43 印度尼西亚 6,943 -60.9 182.15 6,943 -60.9 哈萨克斯坦 4,981 513.37 178.55 4,981 513.37 马来西亚 4,856 833.49 147.7 4,856 833.49 新西兰 1,392 - 230.03 1,392 - 泰国 847 -15.4 256.06 847 -15.4 巴基斯坦 730 - 265.16 730 - 坦桑尼亚 548 - 269.86 548 - 老挝 296 - 279.57 296 - 埃及 202 - 276.38 202 - 缅甸 163 - 142.55 163 - 尼日利亚 100 - 300 100 - 孟加拉国 51 -87.27 240.59 51 -87.27 朝鲜 35 -96.01 131.09 35 -96.01 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)