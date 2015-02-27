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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 16:48 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大唐集团 500 50 7 2/28簿记建档 农业银行 AAA(大公国际) 3/3 3/4

建设银行 AAA(中债资信) ======================================================================================= *中材股份 80 18 6 2/28-3/2簿记 北京银行 AAA(中诚信) 3/3 3/4

AA+(中债资信) ======================================================================================= 华电集团 300 50 6 2/27-28簿记 建设银行 AAA 3/2 3/3

交通银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *吉林森林 14 7 12 3/3簿记建档 兴业银行 AA 3/4 3/5 工业集团 ======================================================================================= *万华实业集团 27 4 12 3/4簿记建档 华夏银行 AA+ 3/6 3/9 ======================================================================================= *岳阳纸业 6.5 3.5 12 3/5簿记建档 兴业银行 AA 3/6 3/9

进出口行 ======================================================================================= *河北省物 2 2 12 3/5簿记建档 民生银行 AA- 3/6 3/9 流产业集团 ======================================================================================= *开元旅业集团 10 5 12 3/5簿记建档 中信银行 AA 3/9 3/10 ======================================================================================= 齐鲁证券 40 20 88天 2/28招标 建设银行 AA+ 3/2 3/3

(最高发行余额) 中国银行

招商银行 ======================================================================================= 九州通 9 9 12 3/2簿记建档 中信银行 AA+ 3/4 3/5

======================================================================================= 山东玉皇化工 5 5 12 3/2簿记建档 交通银行 AA 3/4 3/5

中信建投证券 ======================================================================================= 广西建工集团 7 3 12 3/2簿记建档 农业银行 AA 3/4 3/5 ======================================================================================= 西部矿业集团 20 10 12 3/4簿记建档 浦发银行 AA+ 3/6 3/9 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *上海复星 40 20 3 3/3簿记建档 浦发银行 AA+ 3/5 3/6 高科技(集团) 上海银行 ======================================================================================= *四川省铁路 80 35 永续中票 3/5簿记建档 兴业银行 AA+ 3/6 3/9 产业投资集团 农业银行

(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= *福建省南 8 4 5 3/5簿记建档 国开行 AA 3/6 3/9 平市高速公路 ======================================================================================= 国电集团 65 30 5 3/2簿记建档 工商银行 AAA 3/3 3/4

建设银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

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