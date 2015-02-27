《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*大唐集团 500 50 7 2/28簿记建档 农业银行 AAA(大公国际) 3/3 3/4
建设银行 AAA(中债资信)
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*中材股份 80 18 6 2/28-3/2簿记 北京银行 AAA(中诚信) 3/3 3/4
AA+(中债资信)
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华电集团 300 50 6 2/27-28簿记 建设银行 AAA 3/2 3/3
交通银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*吉林森林 14 7 12 3/3簿记建档 兴业银行 AA 3/4 3/5
工业集团
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*万华实业集团 27 4 12 3/4簿记建档 华夏银行 AA+ 3/6 3/9
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*岳阳纸业 6.5 3.5 12 3/5簿记建档 兴业银行 AA 3/6 3/9
进出口行
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*河北省物 2 2 12 3/5簿记建档 民生银行 AA- 3/6 3/9
流产业集团
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*开元旅业集团 10 5 12 3/5簿记建档 中信银行 AA 3/9 3/10
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齐鲁证券 40 20 88天 2/28招标 建设银行 AA+ 3/2 3/3
(最高发行余额) 中国银行
招商银行
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九州通 9 9 12 3/2簿记建档 中信银行 AA+ 3/4 3/5
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山东玉皇化工 5 5 12 3/2簿记建档 交通银行 AA 3/4 3/5
中信建投证券
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广西建工集团 7 3 12 3/2簿记建档 农业银行 AA 3/4 3/5
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西部矿业集团 20 10 12 3/4簿记建档 浦发银行 AA+ 3/6 3/9
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*上海复星 40 20 3 3/3簿记建档 浦发银行 AA+ 3/5 3/6
高科技(集团) 上海银行
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*四川省铁路 80 35 永续中票 3/5簿记建档 兴业银行 AA+ 3/6 3/9
产业投资集团 农业银行
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp)
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*福建省南 8 4 5 3/5簿记建档 国开行 AA 3/6 3/9
平市高速公路
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国电集团 65 30 5 3/2簿记建档 工商银行 AAA 3/3 3/4
建设银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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