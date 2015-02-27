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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 15:04 BJT

新兴汇市：印尼卢比兑美元触及17年低位，此前央行发表通胀预测

路透新加坡2月27日 - 在印尼央行称2月通胀料将放缓，使得进一步降息的可能性升高后，印尼卢比兑美元周五触及近17年低位。印尼央行在本月稍早曾意外降息。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱周五对记者表示，该国2月通胀年率料将从1月的6.96%降至6.5%以下。

印尼卢比兑美元一度下跌0.8%至12,935，为1998年8月以来最低位。卢比今年以来已贬值4.3%，为表现最差的新兴亚币。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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