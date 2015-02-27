表格: 中国1月原油进出口分项数据

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透北京2月27日 - 以下是中国海关公布的1月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 27,980,636 -0.62 466.9 27,980,636 -0.62 原产地: 沙特阿拉伯 4,318,090 -15.2 504.57 4,318,090 -15.2 伊拉克 3,397,799 43.98 464.95 3,397,799 43.98 安哥拉 3,274,909 -14.96 478.28 3,274,909 -14.96 俄罗斯联邦 2,929,216 31.23 442.04 2,929,216 31.23 阿曼 2,176,965 -22.38 553.22 2,176,965 -22.38 阿拉伯联合酋长国 2,058,660 100.17 484.93 2,058,660 100.17 伊朗 1,991,233 -16.94 433.85 1,991,233 -16.94 委内瑞拉 1,609,660 -10.03 404.72 1,609,660 -10.03 哥伦比亚 952,914 29.37 428.77 952,914 29.37 科威特 922,503 30.84 433.44 922,503 30.84 南苏丹 592,283 25.6 401.27 592,283 25.6 巴西 521,995 -2.16 405.16 521,995 -2.16 刚果（布） 520,816 -16.69 445.66 520,816 -16.69 哈萨克斯坦 419,959 -57.22 422.63 419,959 -57.22 赤道几内亚 412,178 -21.74 466.66 412,178 -21.74 也门共和国 394,520 166.62 486.59 394,520 166.62 厄瓜多尔 217,904 - 396.37 217,904 - 卡塔尔 137,077 - 328.53 137,077 - 埃及 136,316 3.38 500.62 136,316 3.38 苏丹 131,772 -60.78 440.44 131,772 -60.78 越南 130,843 - 644.45 130,843 - 利比亚 127,790 - 486.44 127,790 - 加纳 121,096 - 495.64 121,096 - 巴拿马 104,327 - 496.38 104,327 - 澳大利亚 81,960 -66.22 469.68 81,960 -66.22 巴布亚新几内亚 80,505 - 523.5 80,505 - 墨西哥 66,424 - 376.68 66,424 - 蒙古 63,297 -2.54 324.15 63,297 -2.54 印度尼西亚 45,300 13.17 377.69 45,300 13.17 加拿大 42,326 - 367.55 42,326 - 出口 原油 166,071 111.93 789.08 166,071 111.93 目的地: 日本 166,071 111.93 789.08 166,071 111.93 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)