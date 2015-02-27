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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 14:52 BJT

表格: 中国1月原油进出口分项数据

路透北京2月27日 - 以下是中国海关公布的1月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                1月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
 原油                      27,980,636        -0.62         466.9       27,980,636        -0.62
 原产地:
    沙特阿拉伯              4,318,090        -15.2        504.57        4,318,090        -15.2
   伊拉克                  3,397,799        43.98        464.95        3,397,799        43.98
   安哥拉                  3,274,909       -14.96        478.28        3,274,909       -14.96
   俄罗斯联邦              2,929,216        31.23        442.04        2,929,216        31.23
   阿曼                    2,176,965       -22.38        553.22        2,176,965       -22.38
   阿拉伯联合酋长国        2,058,660       100.17        484.93        2,058,660       100.17
   伊朗                    1,991,233       -16.94        433.85        1,991,233       -16.94
   委内瑞拉                1,609,660       -10.03        404.72        1,609,660       -10.03
   哥伦比亚                  952,914        29.37        428.77          952,914        29.37
   科威特                    922,503        30.84        433.44          922,503        30.84
   南苏丹                    592,283         25.6        401.27          592,283         25.6
   巴西                      521,995        -2.16        405.16          521,995        -2.16
   刚果（布）                520,816       -16.69        445.66          520,816       -16.69
   哈萨克斯坦                419,959       -57.22        422.63          419,959       -57.22
   赤道几内亚                412,178       -21.74        466.66          412,178       -21.74
   也门共和国                394,520       166.62        486.59          394,520       166.62
   厄瓜多尔                  217,904            -        396.37          217,904            -
   卡塔尔                    137,077            -        328.53          137,077            -
   埃及                      136,316         3.38        500.62          136,316         3.38
   苏丹                      131,772       -60.78        440.44          131,772       -60.78
   越南                      130,843            -        644.45          130,843            -
   利比亚                    127,790            -        486.44          127,790            -
   加纳                      121,096            -        495.64          121,096            -
   巴拿马                    104,327            -        496.38          104,327            -
   澳大利亚                   81,960       -66.22        469.68           81,960       -66.22
   巴布亚新几内亚             80,505            -         523.5           80,505            -
   墨西哥                     66,424            -        376.68           66,424            -
   蒙古                       63,297        -2.54        324.15           63,297        -2.54
   印度尼西亚                 45,300        13.17        377.69           45,300        13.17
   加拿大                     42,326            -        367.55           42,326            -

  
  出口 
 原油                         166,071       111.93        789.08          166,071       111.93
 目的地:     
    日本                      166,071       111.93        789.08          166,071       111.93


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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